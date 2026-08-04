Samolyotdagi eng noqulay o‘rindiqlar qaysi ekani ma’lum bo‘ldi
Ko‘pchilik yo‘lovchilar havo sayohati imkon qadar tinch, qulay va yoqimli o‘tishini istaydi. Bunday holda samolyotda to‘g‘ri o‘rindiq tanlash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, to‘g‘ri tanlangan joy nafaqat parvoz davomida qulaylik yaratadi, balki ko‘proq shaxsiy hududga ega bo‘lish, erkin harakatlanish va ovqat tarqatilganda istalgan taomni tanlash imkoniyatini ham oshiradi.
Ijtimoiy tarmoqlarda o‘zining kasbiy tajribasi va foydali maslahatlari bilan muntazam o‘rtoqlashib keladigan styuardessa Sandra Jenni Kvon ekonom klassdagi eng qulay hamda eng noqulay o‘rindiqlar haqida o‘z tavsiyalari bilan bo‘lishdi. Uning fikricha, ko‘pchilik yo‘lovchilar parvoz oldidan e’tibor bermaydigan ayrim jihatlar keyinchalik jiddiy noqulaylikka sabab bo‘lishi mumkin.
Samolyotda qaysi o‘rindiqlarni tanlamagan ma’qul?
Styuardessaning ta’kidlashicha, qatorning aynan o‘rtasida joylashgan o‘rindiqlar eng noqulay variantlardan biri hisoblanadi. Chunki bu joyda o‘tirgan yo‘lovchi na illyuminator tomon bemalol suyanishi mumkin, na yonidagi insonlarni bezovta qilmasdan yo‘lakka chiqa oladi. Shu sababli uzoq davom etadigan parvozlarda bunday o‘rindiqlar ancha noqulaylik tug‘dirishi mumkin.
Bundan tashqari, salonning har bir bo‘limidagi eng oxirgi qator o‘rindiqlar ham yaxshi tanlov sanalmaydi. Aksariyat samolyotlarda aynan shu qatordagi o‘rindiqlarning suyanchig‘i umuman ortga egilmaydi yoki juda cheklangan darajada harakatlanadi. Natijada, ayniqsa, bir necha soatlik parvozlarda yo‘lovchilar charchoqni ko‘proq his qilishi mumkin.
Yana bir tavsiya etilmaydigan joylar — favqulodda chiqish eshiklari yonidagi o‘rindiqlardir. Garchi bu yerda oyoqlarni bemalol cho‘zish uchun ko‘proq bo‘sh joy mavjud bo‘lsa-da, xavfsizlik talablari sababli o‘rindiq ostiga sumka, ryukzak yoki boshqa shaxsiy buyumlarni qo‘yish taqiqlanadi. Shuningdek, ayrim samolyotlarda bu o‘rindiqlardagi stolcha va konstruksiya odatiy o‘rindiqlarga nisbatan kamroq qulaylik yaratishi mumkin.
Eng qulay o‘rindiqlar qayerda joylashgan?
Ko‘pchilik yo‘lovchilar samolyotning old qismidagi o‘rindiqlar eng yaxshi variant deb hisoblaydi. Biroq styuardessa Sandra Jenni Kvon bu fikrga to‘liq qo‘shilmaydi. Uning maslahatiga ko‘ra, aksincha, orqa qatorlarga ham e’tibor qaratish foydali bo‘lishi mumkin.
Mutaxassisning tushuntirishicha, aviakompaniyalar samolyot og‘irligini muvozanatli taqsimlash maqsadida avvalo old qatorlarni to‘ldirishga harakat qiladi. Shu sababli orqa qismdagi o‘rindiqlarda yoningizdagi joy bo‘sh qolish ehtimoli yuqoriroq bo‘ladi. Agar shunday bo‘lsa, parvoz ancha erkin va qulay o‘tadi.
Hojatxona yonidagi o‘rindiqlar haqida nimani bilish kerak?
Styuardessa yana bir muhim jihatga e’tibor qaratadi. Uning fikricha, hojatxonaga yaqin joylashgan o‘rindiqlarni ham tanlamagan ma’qul. Sababi bu hududda yo‘lovchilarning doimiy yurishi, navbatlar hosil bo‘lishi va ayrim hollarda yoqimsiz hidlar parvozdan olinadigan taassurotga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois u hojatxonadan kamida besh qator uzoqdagi o‘rindiqlarni tanlashni tavsiya etadi.
Ekonom klassda eng maqbul tanlov qaysi?
Sandra Jenni Kvonning aytishicha, u shaxsan o‘zi hech qachon illyuminator yonidagi o‘rindiqni tanlamaydi. Chunki parvoz vaqtida hojatxonaga chiqish zarur bo‘lsa, yonida o‘tirgan yo‘lovchilardan turishni iltimos qilishga to‘g‘ri keladi. Bu esa har doim ham qulay emas.
Shu bilan birga, samolyotning old qismidagi o‘rindiqlarning yana bir muhim afzalligi bor. Odatda ovqat tarqatish aynan shu yerdan boshlanadi. Agar menyuda bir nechta taom varianti bo‘lsa, oldingi qatorlarda o‘tirgan yo‘lovchilar o‘zlari xohlagan taomni tanlash imkoniyatiga ko‘proq ega bo‘ladi.
Barcha omillarni hisobga olgan holda, styuardessa ekonom klassdagi eng yaxshi tanlov sifatida samolyotning orqa qismida joylashgan yo‘lak tomondagi o‘rindiqlarni tavsiya qiladi. Xususan, samolyot saloni sxemasiga qarab 49 C, 49 D, 49 F yoki 49 G kabi o‘rindiqlar eng maqbul variantlardan biri hisoblanadi. Mutaxassisning ta’kidlashicha, ushbu joylarda yoningizdagi o‘rindiq bo‘sh qolish ehtimoli yuqori, yo‘lakka chiqish oson va umumiy parvoz tajribasi ham ancha qulay bo‘ladi.
…