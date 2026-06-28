Hayotingizda xohlamagan narsalar nega ko‘payib ketaveradi?

·0·Foydali
Hayotingizda xohlamagan narsalar nega ko‘payib ketaveradi?

«Nimani xohlaysiz?» degan savolga ko‘pchilik darrov javob bera olmaydi. Ammo «Nimani xohlamaysiz?» deb so‘rasangiz, javoblar bir zumda tayyor bo‘ladi: qarz, kasallik, xiyonat, omadsizlik...

Eng qizig‘i, inson nimadan qancha ko‘p qochsa, o‘sha narsa uning fikrida shuncha ko‘p joy egallaydi. Natijada diqqat maqsadga emas, qo‘rquvga qaratiladi.

Nega xohishlarimizni aniq ayta olmaymiz?

Ko‘p odamlar nimani istashini emas, nimadan qochishini yaxshiroq biladi.

Masalan:

  • «Qarzdor bo‘lishni xohlamayman»;

  • «Kasal bo‘lishni istamayman»;

  • «Munosabatlarda xiyonat bo‘lishini xohlamayman»;

  • «Ishimni yo‘qotishdan qo‘rqaman».

Bu gaplarning barchasida inson xohlayotgan natija emas, aynan qo‘rqayotgan holat markazda turadi.

Diqqat qayerda bo‘lsa, fikr ham o‘sha yerda

Psixologik jihatdan inson biror narsani o‘ylamaslikka qancha ko‘p harakat qilsa, miyasi uni shuncha ko‘p esga oladi.

«Qarz haqida o‘ylamayman», degan inson ham aslida diqqatini qarzga qaratgan bo‘ladi.

Qo‘rquv va xavotir doimiy takrorlansa, insonning qarorlariga ham ta’sir qila boshlaydi. U imkoniyatlarni emas, xavflarni ko‘radi va harakat qilishdan qo‘rqadi.

Fikrni qanday o‘zgartirish mumkin?

Xohlamagan holatni takrorlash o‘rniga, erishmoqchi bo‘lgan natijangizni aniq ifodalang.

Salbiy fikr

Ijobiy maqsad

Qarzdor bo‘lishni xohlamayman

Daromadimni oshirib, moliyaviy erkin bo‘lishni istayman

Kasal bo‘lishni xohlamayman

Sog‘lom va faol hayot kechirishni istayman

Xiyonatni istamayman

Ishonchli va samimiy munosabat qurishni istayman

Muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rqaman

Qadamma-qadam rivojlanishni xohlayman

Bu o‘zgarish muammoni bir zumda hal qilmaydi. Ammo fikrni qo‘rquvdan yechim va harakat tomon burishga yordam beradi.

Qochish emas, intilish muhim

Inson o‘zini doimiy ravishda xavfdan himoya qilishga urinsa, hayoti faqat tashvish atrofida aylanib qolishi mumkin.

Shuning uchun o‘zingizga quyidagi savollarni bering:

  • Men aslida qanday hayotni xohlayman?

  • Qaysi natija meni xursand qiladi?

  • Bugun o‘sha maqsadga yaqinlashish uchun nima qila olaman?

Xulosa oddiy: diqqatingizni qochayotgan narsangizga emas, intilayotgan maqsadingizga qarating.

Siz ko‘pincha nimani xohlashingizni o‘ylaysizmi yoki nimadan qo‘rqishingizni? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani bu ma’lumot foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan yaqinlaringizga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?Bugun, 16:56Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerakOngni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerakBugun, 16:5127 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...Kecha, 21:3080 yoshdan keyin ham baxtli yashash mumkin: yapon shifokorining 44 qoidasi80 yoshdan keyin ham baxtli yashash mumkin: yapon shifokorining 44 qoidasiKecha, 17:5226 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26.06, 23:0925 iyunda tug‘ilganlar: Omad raqamlaringiz va siz bilmagan sirlaringiz25 iyunda tug‘ilganlar: Omad raqamlaringiz va siz bilmagan sirlaringiz25.06, 22:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...