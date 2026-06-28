Hayotingizda xohlamagan narsalar nega ko‘payib ketaveradi?
«Nimani xohlaysiz?» degan savolga ko‘pchilik darrov javob bera olmaydi. Ammo «Nimani xohlamaysiz?» deb so‘rasangiz, javoblar bir zumda tayyor bo‘ladi: qarz, kasallik, xiyonat, omadsizlik...
Eng qizig‘i, inson nimadan qancha ko‘p qochsa, o‘sha narsa uning fikrida shuncha ko‘p joy egallaydi. Natijada diqqat maqsadga emas, qo‘rquvga qaratiladi.
Nega xohishlarimizni aniq ayta olmaymiz?
Ko‘p odamlar nimani istashini emas, nimadan qochishini yaxshiroq biladi.
Masalan:
«Qarzdor bo‘lishni xohlamayman»;
«Kasal bo‘lishni istamayman»;
«Munosabatlarda xiyonat bo‘lishini xohlamayman»;
«Ishimni yo‘qotishdan qo‘rqaman».
Bu gaplarning barchasida inson xohlayotgan natija emas, aynan qo‘rqayotgan holat markazda turadi.
Diqqat qayerda bo‘lsa, fikr ham o‘sha yerda
Psixologik jihatdan inson biror narsani o‘ylamaslikka qancha ko‘p harakat qilsa, miyasi uni shuncha ko‘p esga oladi.
«Qarz haqida o‘ylamayman», degan inson ham aslida diqqatini qarzga qaratgan bo‘ladi.
Qo‘rquv va xavotir doimiy takrorlansa, insonning qarorlariga ham ta’sir qila boshlaydi. U imkoniyatlarni emas, xavflarni ko‘radi va harakat qilishdan qo‘rqadi.
Fikrni qanday o‘zgartirish mumkin?
Xohlamagan holatni takrorlash o‘rniga, erishmoqchi bo‘lgan natijangizni aniq ifodalang.
Salbiy fikr
Ijobiy maqsad
Qarzdor bo‘lishni xohlamayman
Daromadimni oshirib, moliyaviy erkin bo‘lishni istayman
Kasal bo‘lishni xohlamayman
Sog‘lom va faol hayot kechirishni istayman
Xiyonatni istamayman
Ishonchli va samimiy munosabat qurishni istayman
Muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rqaman
Qadamma-qadam rivojlanishni xohlayman
Bu o‘zgarish muammoni bir zumda hal qilmaydi. Ammo fikrni qo‘rquvdan yechim va harakat tomon burishga yordam beradi.
Qochish emas, intilish muhim
Inson o‘zini doimiy ravishda xavfdan himoya qilishga urinsa, hayoti faqat tashvish atrofida aylanib qolishi mumkin.
Shuning uchun o‘zingizga quyidagi savollarni bering:
Men aslida qanday hayotni xohlayman?
Qaysi natija meni xursand qiladi?
Bugun o‘sha maqsadga yaqinlashish uchun nima qila olaman?
Xulosa oddiy: diqqatingizni qochayotgan narsangizga emas, intilayotgan maqsadingizga qarating.
Siz ko‘pincha nimani xohlashingizni o‘ylaysizmi yoki nimadan qo‘rqishingizni? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani bu ma’lumot foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan yaqinlaringizga yuboring.
…