Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda

·84·Foydali
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda

Ko‘pchilik insonlar yosh ulg‘aygan sari vaqt avvalgidan tezroq o‘tayotgandek tuyulishini sezadi.

Uzoq yillar davomida bu holat kundalik hayotning bir xil tus olishi bilan izohlab kelingan. Mutaxassislar fikricha, kunlar bir-biriga o‘xshab ketganda miya kamroq noyob xotiralarni saqlab qoladi.

Shu sababli inson o‘tgan davrga nazar tashlaganda, bu vaqt aslida bo‘lganidan qisqaroqdek ko‘rinadi.

Yana bir nazariyaga ko‘ra, agar inson o‘z hayotida shaxsiy o‘sish va rivojlanishni his qilmasa, o‘tgan davrni «yo‘qotilgan vaqt» sifatida qabul qiladi.

Natijada vaqt juda tez o‘tib ketgandek taassurot paydo bo‘ladi.

Biroq so‘nggi ilmiy tadqiqotlar mazkur ikki tushuntirishni ham shubha ostiga qo‘ymoqda.

Olimlar vaqtni qabul qilish mexanizmi avval o‘ylanganidan ancha murakkab bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Mazkur yo‘nalishdagi izlanishlar inson miyasi vaqtni qanday qabul qilishi haqida yangi ma’lumotlarni taqdim etishi kutilmoqda.

Olimlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘liO‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li05.06, 17:51Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqdaSmartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda03.06, 08:19Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...02.06, 13:38AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?28.05, 09:34Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?25.05, 07:52Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?25.05, 07:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Sovuq suvda cho‘milish sog‘liq uchun foydalimi?
Sovuq suvda cho‘milish sog‘liq uchun foydalimi?
Muzqaymoq me’yorida yeyilsa organizmga foydali bo‘lishi mumkin
Muzqaymoq me’yorida yeyilsa organizmga foydali bo‘lishi mumkin
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Puldan qo‘rqmagan inson muvaffaqiyatga yaqinlashadi...
Puldan qo‘rqmagan inson muvaffaqiyatga yaqinlashadi...