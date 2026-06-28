Hindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkin

·44·Texno
Hindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkin

Hindistonning milliy kosmik dasturi doirasidagi tarixiy qadam — Gaganyaan missiyasi kutilmagan kechikishlarga duch kelmoqda. Hindiston kosmik tadqiqotlar tashkiloti (ISRO) raisi V. Narayanan bergan maʼlumotlarga koʻra, mamlakatning ilk bor oʻz kosmonavtlarini orbitaga olib chiqish rejasi kamida 2028-yilga koʻchirilishi ehtimoli yuqori. Bu loyiha Hindiston uchun nafaqat texnologik yutuq, balki jahon kosmik derjavalari safidan mustahkam oʻrin egallash yoʻlidagi strategik bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki rejalarga koʻra, ISRO 2027-yilning oxiriga qadar ilk hind astronavtlarini koinotga yoʻllashni maqsad qilgan edi. Biroq, Bangalorda oʻtkazilgan soʻnggi taqdimotda missiya jadvali qayta koʻrib chiqilgani maʼlum boʻldi. Yangilangan grafikda uchta rejalashtirilgan uchuvchisiz sinov parvozlarining birinchisi 2027-yilning uchinchi choragidan erta amalga oshmasligi koʻrsatilgan. Bu esa oʻz-oʻzidan odam ishtirokidagi parvozning keyingi yillarga surilishiga sabab boʻladi.

Xavfsizlik masalasi va texnik murakkabliklar

V. Narayanan loyihaning kechikishini izohlar ekan, asosiy eʼtibor ekipaj xavfsizligiga qaratilayotganini taʼkidladi. Gaganyaan dasturi oʻta murakkab texnologik loyiha boʻlib, u inson hayoti uchun sertifikatlangan raketa va favqulodda vaziyatlarda ekipajni qutqarish tizimlarini noldan ishlab chiqishni talab etadi. ISRO rahbari har qanday nosozlik inson hayotiga xavf tugʻdirishi mumkinligini inobatga olib, barcha tizimlar toʻliq tayyor boʻlmaguncha parvoz amalga oshirilmasligini bildirdi.

Gaganyaan dasturi Hindistonning mustaqil ravishda koinotga odam uchirish boʻyicha birinchi loyihasidir. Hukumat dasturni kengaytirishni allaqachon maʼqullagan boʻlib, u nafaqat sinov parvozlarini, balki uzoq muddatli orbital missiyalarni ham oʻz ichiga oladi. Hozirda muhandislar uchuvchisiz parvozlar orqali barcha tizimlarni, ayniqsa hayotni taʼminlash modullarini sinovdan oʻtkazish ustida ishlamoqda.

SpaceX bilan hamkorlik va hind mutaxassislarining qatʼiyati

ISRO rahbari oʻz chiqishida hind mutaxassislarining xalqaro maydondagi nufuzi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Xususan, 2025-yil iyun oyida SpaceX kemasida Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) yoʻl olgan hind astronavti Shubhanshu Shukla ishtirokidagi Axiom Mission 4 tayyorgarligi jarayonida qiziqarli voqea yuz bergan. Hindistonlik ekspertlar raketa tizimida sizib chiqish aniqlanganidan soʻng, parvozni toʻxtatishni talab qilishgan.

Qizigʻi shundaki, SpaceX mutaxassislari dastlab bu muammoni ahamiyatsiz deb hisoblashgan. Biroq, V. Narayanan va Hindiston uchuvchi parvozlar markazi direktori D. K. Singhning qatʼiy talabi bilan parvoz 11-iyundan 25-iyunga koʻchirilgan. Keyingi tekshiruvlar natijasida raketaning asosiy quvurlaridan birida yoriq borligi aniqlangan. Bu voqea hind kosmik maktabi va mutaxassislarining tayyorgarlik darajasi jahon standartlaridan qolishmasligini isbotladi.

Shunga qaramay, Hindistonning ichki kosmik dasturida muammolar yoʻq emas. 2025 va 2026-yillarda mamlakatning asosiy ishchi raketasi hisoblangan PSLV tashuvchilarining ketma-ket ikki marta muvaffaqiyatsiz uchirilishi sohani biroz ortga surdi. ISRO rahbariyatining maʼlum qilishicha, ushbu avariyalar sabablari toʻliq aniqlangan va ayni paytda raketalarni qayta ekspluatatsiyaga topshirish boʻyicha ishlar olib borilmoqda. Gaganyaan loyihasi esa barcha toʻsiqlarga qaramay, Hindistonning koinotdagi eng ustuvor vazifasi boʻlib qolmoqda.

HindistonISROGaganyaanKoinotSpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaArtemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaBugun, 21:56Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaMicron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaBugun, 20:27Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiKanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiBugun, 19:29Govee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdiGovee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdiBugun, 19:24Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiXitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiBugun, 18:28Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaAirbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaBugun, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi