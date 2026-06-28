Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdi

·34·Sport
Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdi

Angliya Premer-ligasining ikki grandi — Manchester Yunayted va Tottenxem klublari Portugaliya futbolining yorqin vakili Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarni boshladi. Ushbu transfer poygasi yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda, chunki har ikki jamoa ham yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

talkSPORT jurnalisti Ben Jacobs bergan maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem hozirda futbolchi bilan muzokaralarda bir muncha ilgarilab ketgan. Londonliklar jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi talabiga binoan tarkibni texnik jihatdan mahoratli oʻyinchilar bilan toʻldirishni rejalashtirmoqda. Fernandesning oʻyin uslubi De Zerbi tizimiga juda mos kelishi aytilmoqda.

Vest Xemning qatʼiy talabi va moliyaviy toʻsiqlar

Garchi qiziqish yuqori boʻlsa-da, futbolchining amaldagi klubi Vest Xem uni osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. London klubi rahbariyati Fernandes uchun juda yuqori narx belgilagan va bu borada yon bermasligini maʼlum qildi. Goal.com nashrining yozishicha, Vest Xem yaqinda 90 million funt sterling miqdorida sarmoya qabul qilib olgani sababli moliyaviy jihatdan barqaror holatda va oʻyinchini arzonroq sotishga ehtiyoj sezmayapti.

Tottenxem rahbariyati futbolchi uchun taxminan 80 million funt sterling toʻlashga tayyorligini bildirgan. Biroq Manchester Yunayted lagerida vaziyat biroz murakkabroq. "Qizil iblislar" may oyidan beri Fernandesning vakillari bilan aloqada boʻlib turgan boʻlsa-da, ular Vest Xem qoʻyayotgan astronomik summani toʻlash niyatida emaslar.

Manchester Yunayted bosh murabbiyi Michael Carrick jamoani tark etgan Casemiro oʻrnini munosib nomzod bilan toʻldirishni istamoqda. Carrick may oyida bergan intervyusida tarkibda jiddiy oʻzgarishlar amalga oshirilishi kerakligini va baʼzi oʻyinchilar ketishi ortidan boʻshliqlar yuzaga kelganini taʼkidlagan edi. Mateus Fernandes aynan Carrick qidirayotgan profilga tushadi, biroq klub rahbariyati kimoshdi savdosiga kirishib, ortiqcha xarajat qilishdan qochmoqda.

Hozircha Fernandes oʻz kelajagi borasida yakuniy qarorni qabul qilgani yoʻq. Tottenxemning moliyaviy taklifi Vest Xem talablariga yaqinroq boʻlsa-da, Manchester Yunaytedning nufuzi va Carrick loyihasi futbolchini oʻziga jalb qilishi mumkin. Agar Manchester klubi narx borasida kelishuvga erisha olmasa, ular arzonroq alternativ variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻladi.

Ushbu transfer dostonining qanday yakunlanishi yaqin haftalar ichida maʼlum boʻladi. Premer-liganing yangi mavsumi boshlanishiga qadar har ikki klub ham markaziy yarim himoyadagi muammolarni hal etishni koʻzlamoqda. Fernandesning oʻzi esa faoliyatida yangi bosqichga chiqishga va top-klublar safida oʻzini koʻrsatishga tayyor.

Manchester YunaytedTottenxemMateus FernandesVest XemTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiChelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 20:16Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinMisr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 20:12JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiJCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiBugun, 20:12Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Bugun, 20:03Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiNeymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi