Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdi
Angliya Premer-ligasining ikki grandi — Manchester Yunayted va Tottenxem klublari Portugaliya futbolining yorqin vakili Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarni boshladi. Ushbu transfer poygasi yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda, chunki har ikki jamoa ham yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
talkSPORT jurnalisti Ben Jacobs bergan maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem hozirda futbolchi bilan muzokaralarda bir muncha ilgarilab ketgan. Londonliklar jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi talabiga binoan tarkibni texnik jihatdan mahoratli oʻyinchilar bilan toʻldirishni rejalashtirmoqda. Fernandesning oʻyin uslubi De Zerbi tizimiga juda mos kelishi aytilmoqda.
Vest Xemning qatʼiy talabi va moliyaviy toʻsiqlarGarchi qiziqish yuqori boʻlsa-da, futbolchining amaldagi klubi Vest Xem uni osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. London klubi rahbariyati Fernandes uchun juda yuqori narx belgilagan va bu borada yon bermasligini maʼlum qildi. Goal.com nashrining yozishicha, Vest Xem yaqinda 90 million funt sterling miqdorida sarmoya qabul qilib olgani sababli moliyaviy jihatdan barqaror holatda va oʻyinchini arzonroq sotishga ehtiyoj sezmayapti.
Tottenxem rahbariyati futbolchi uchun taxminan 80 million funt sterling toʻlashga tayyorligini bildirgan. Biroq Manchester Yunayted lagerida vaziyat biroz murakkabroq. "Qizil iblislar" may oyidan beri Fernandesning vakillari bilan aloqada boʻlib turgan boʻlsa-da, ular Vest Xem qoʻyayotgan astronomik summani toʻlash niyatida emaslar.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi Michael Carrick jamoani tark etgan Casemiro oʻrnini munosib nomzod bilan toʻldirishni istamoqda. Carrick may oyida bergan intervyusida tarkibda jiddiy oʻzgarishlar amalga oshirilishi kerakligini va baʼzi oʻyinchilar ketishi ortidan boʻshliqlar yuzaga kelganini taʼkidlagan edi. Mateus Fernandes aynan Carrick qidirayotgan profilga tushadi, biroq klub rahbariyati kimoshdi savdosiga kirishib, ortiqcha xarajat qilishdan qochmoqda.
Hozircha Fernandes oʻz kelajagi borasida yakuniy qarorni qabul qilgani yoʻq. Tottenxemning moliyaviy taklifi Vest Xem talablariga yaqinroq boʻlsa-da, Manchester Yunaytedning nufuzi va Carrick loyihasi futbolchini oʻziga jalb qilishi mumkin. Agar Manchester klubi narx borasida kelishuvga erisha olmasa, ular arzonroq alternativ variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻladi.
Ushbu transfer dostonining qanday yakunlanishi yaqin haftalar ichida maʼlum boʻladi. Premer-liganing yangi mavsumi boshlanishiga qadar har ikki klub ham markaziy yarim himoyadagi muammolarni hal etishni koʻzlamoqda. Fernandesning oʻzi esa faoliyatida yangi bosqichga chiqishga va top-klublar safida oʻzini koʻrsatishga tayyor.
…