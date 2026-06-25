Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda Shahnoza Mirziyoyeva va Otabek Umarovning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi.
Surat 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvdan so‘ng olingan.
Kadrlarda Raniya Umarova Portugaliya terma jamoasi sardori, dunyoning eng mashhur futbolchilaridan biri Krishtianu Ronaldu bilan birga tasvirlangan.
Ushbu surat futbol muxlislari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida qiziqish uyg‘otmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…