iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Apple kompaniyasi hali iPhone 16 seriyasining muvaffaqiyatini mustahkamlab ulgurmasdan, tarmoqlarda boʻlajak avlod qurilmalari haqidagi maʼlumotlar tarqala boshladi. Xususan, nufuzli insayder Majin Bu oʻzining sahifasida iPhone 18 modelining ilk sifatli maket tasvirini eʼlon qildi. Ushbu surat yangi avlod smartfonlarining tashqi koʻrinishi avvalgi modellardan sezilarli darajada farq qilishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Odatda bunday maketlar gʻilof va himoya oynalari ishlab chiqaruvchilari uchun oldindan taqdim etiladi. Suratda kumushrang korpusli qurilmani koʻrish mumkin, uning orqa panelida yirik oq rangli toʻrtburchak qoʻshimcha va yuqori qismida joylashgan qoʻshaloq kamera bloki diqqatni tortadi. Bu dizayn Apple anʼanaviy ravishda foydalanib kelayotgan kvadrat shaklidagi kamera modullaridan voz kechishi mumkinligiga ishora qilmoqda.
Chiqish muddati va kutilayotgan oʻzgarishlarMacRumors nashrining maʼlumotlariga koʻra, iPhone 18 smartfonining taqdimoti 2027-yilning bahoriga qadar amalga oshmasligi mumkin. Agar ushbu taxminlar oʻzini oqlasa, iPhone 17 turkumi Apple tarixidagi eng uzoq vaqt — 18 oydan ortiq muddat davomida asosiy standart model boʻlib qoladi. Bu esa kompaniyaning mahsulot chiqarish siklida oʻzgarishlar qilayotganidan dalolat beradi.
Shu bilan birga, TechDroider nashri ham 2026-yilda kutilayotgan iPhone liniyasi haqida maʼlumotlar ulashdi. Tarmoqqa sizdirilgan suratlarda iPhone 18 Pro va Pro Max modellari bilan bir qatorda, Apple brendi ostidagi ilk buklamafon (foldable iPhone) maketini ham koʻrish mumkin. Kutilishicha, buklanuvchi smartfon 2026-yilning kuzida flagmanlar bilan birga namoyish etiladi.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, ushbu xabarlarni tarqatgan Majin Bu avval ham Apple mahsulotlari haqida aniq prognozlar bergan. U iPad mini texnik xususiyatlari, iPhone 12 ranglar gammasi va iPhone 15 modellaridagi ayrim nuqsonlarni birinchilardan boʻlib ochiqlagan edi. Shuningdek, u iPhone 16 maketlarini ham rasmiy taqdimotdan ancha oldin toʻgʻri koʻrsatib bergan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu yangiliklar qurilmalarni yangilash rejasini tuzishda muhim ahamiyatga ega. Apple mahsulotlari mamlakatimizda yuqori nufuzga ega ekanligini hisobga olsak, dizayndagi keskin oʻzgarishlar va buklamafonning paydo boʻlishi bozordagi talabga sezilarli taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Hozircha bu maʼlumotlar rasmiy tasdiqlanmagan boʻlsa-da, insayderlarning obroʻsi ushbu suratlarga jiddiy qarashga undaydi.
…