iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda

·264·Texno
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda

Apple kompaniyasi hali iPhone 16 seriyasining muvaffaqiyatini mustahkamlab ulgurmasdan, tarmoqlarda boʻlajak avlod qurilmalari haqidagi maʼlumotlar tarqala boshladi. Xususan, nufuzli insayder Majin Bu oʻzining sahifasida iPhone 18 modelining ilk sifatli maket tasvirini eʼlon qildi. Ushbu surat yangi avlod smartfonlarining tashqi koʻrinishi avvalgi modellardan sezilarli darajada farq qilishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Odatda bunday maketlar gʻilof va himoya oynalari ishlab chiqaruvchilari uchun oldindan taqdim etiladi. Suratda kumushrang korpusli qurilmani koʻrish mumkin, uning orqa panelida yirik oq rangli toʻrtburchak qoʻshimcha va yuqori qismida joylashgan qoʻshaloq kamera bloki diqqatni tortadi. Bu dizayn Apple anʼanaviy ravishda foydalanib kelayotgan kvadrat shaklidagi kamera modullaridan voz kechishi mumkinligiga ishora qilmoqda.

Chiqish muddati va kutilayotgan oʻzgarishlar

MacRumors nashrining maʼlumotlariga koʻra, iPhone 18 smartfonining taqdimoti 2027-yilning bahoriga qadar amalga oshmasligi mumkin. Agar ushbu taxminlar oʻzini oqlasa, iPhone 17 turkumi Apple tarixidagi eng uzoq vaqt — 18 oydan ortiq muddat davomida asosiy standart model boʻlib qoladi. Bu esa kompaniyaning mahsulot chiqarish siklida oʻzgarishlar qilayotganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, TechDroider nashri ham 2026-yilda kutilayotgan iPhone liniyasi haqida maʼlumotlar ulashdi. Tarmoqqa sizdirilgan suratlarda iPhone 18 Pro va Pro Max modellari bilan bir qatorda, Apple brendi ostidagi ilk buklamafon (foldable iPhone) maketini ham koʻrish mumkin. Kutilishicha, buklanuvchi smartfon 2026-yilning kuzida flagmanlar bilan birga namoyish etiladi.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, ushbu xabarlarni tarqatgan Majin Bu avval ham Apple mahsulotlari haqida aniq prognozlar bergan. U iPad mini texnik xususiyatlari, iPhone 12 ranglar gammasi va iPhone 15 modellaridagi ayrim nuqsonlarni birinchilardan boʻlib ochiqlagan edi. Shuningdek, u iPhone 16 maketlarini ham rasmiy taqdimotdan ancha oldin toʻgʻri koʻrsatib bergan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu yangiliklar qurilmalarni yangilash rejasini tuzishda muhim ahamiyatga ega. Apple mahsulotlari mamlakatimizda yuqori nufuzga ega ekanligini hisobga olsak, dizayndagi keskin oʻzgarishlar va buklamafonning paydo boʻlishi bozordagi talabga sezilarli taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Hozircha bu maʼlumotlar rasmiy tasdiqlanmagan boʻlsa-da, insayderlarning obroʻsi ushbu suratlarga jiddiy qarashga undaydi.

AppleiPhone 18SmartfonTexnologiyaInsayder
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiOlimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiBugun, 15:26Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiBugun, 14:57Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiToshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiBugun, 14:34Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinWildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinBugun, 13:25Sapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaSapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaBugun, 12:54Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiSamsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi