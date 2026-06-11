3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz

·24·Foydali
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz

Dunyodagi eng noodatiy va qimmat qahva turlaridan biri haqida eshitganmisiz? Tailandda ishlab chiqariladigan ushbu qahva nafaqat narxi, balki tayyorlanish jarayoni bilan ham ajralib turadi.

Bu qahvaning o‘ziga xosligi shundaki, qahva donalari avval fillarga yediriladi. So‘ngra ular hayvon organizmidan tabiiy yo‘l bilan chiqqach, yig‘ib olinadi, tozalanadi va maxsus usullar yordamida qayta ishlanadi. Aynan shu jarayon qahvaga o‘ziga xos yumshoqlik va noodatiy hid bag‘ishlaydi.

Mutaxassislar fikricha, filning hazm qilish jarayoni qahva donalaridagi achchiqlikni kamaytirib, unga yanada yumshoq va biroz shirin ta’m bag‘ishlaydi. Shu sababli bu ichimlikni tatib ko‘rganlar uning ta’mini oddiy qahvalardan keskin farq qilishini aytishadi.

Mazkur qahvaning narxi esa yanada hayratlanarli — 1 kilogrami 3 ming dollargacha yetadi. Kamyobligi, murakkab ishlab chiqarish jarayoni va o‘ziga xos ta’mi tufayli u dunyodagi eng eksklyuziv ichimliklardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda bu qahva asosan sayyohlar va qahva ishqibozlari uchun maxsus joylarda taklif etiladi va uni tatib ko‘rish ko‘pchilik uchun noyob tajriba sifatida baholanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindiYurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindiKecha, 17:04Jazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulotJazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulotKecha, 10:38Eyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandiEyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandi09.06, 16:19Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqdaOlimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda06.06, 15:46O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘liO‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li05.06, 17:51Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqdaSmartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda03.06, 08:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega bolalar ko‘proq rasm chizishi kerak?
Nega bolalar ko‘proq rasm chizishi kerak?
Qulupnayni muntazam yeyish sog‘liqni qanday o‘zgartiradi?
Qulupnayni muntazam yeyish sog‘liqni qanday o‘zgartiradi?
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?