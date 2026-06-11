3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Dunyodagi eng noodatiy va qimmat qahva turlaridan biri haqida eshitganmisiz? Tailandda ishlab chiqariladigan ushbu qahva nafaqat narxi, balki tayyorlanish jarayoni bilan ham ajralib turadi.
Bu qahvaning o‘ziga xosligi shundaki, qahva donalari avval fillarga yediriladi. So‘ngra ular hayvon organizmidan tabiiy yo‘l bilan chiqqach, yig‘ib olinadi, tozalanadi va maxsus usullar yordamida qayta ishlanadi. Aynan shu jarayon qahvaga o‘ziga xos yumshoqlik va noodatiy hid bag‘ishlaydi.
Mutaxassislar fikricha, filning hazm qilish jarayoni qahva donalaridagi achchiqlikni kamaytirib, unga yanada yumshoq va biroz shirin ta’m bag‘ishlaydi. Shu sababli bu ichimlikni tatib ko‘rganlar uning ta’mini oddiy qahvalardan keskin farq qilishini aytishadi.
Mazkur qahvaning narxi esa yanada hayratlanarli — 1 kilogrami 3 ming dollargacha yetadi. Kamyobligi, murakkab ishlab chiqarish jarayoni va o‘ziga xos ta’mi tufayli u dunyodagi eng eksklyuziv ichimliklardan biri hisoblanadi.
Bugungi kunda bu qahva asosan sayyohlar va qahva ishqibozlari uchun maxsus joylarda taklif etiladi va uni tatib ko‘rish ko‘pchilik uchun noyob tajriba sifatida baholanadi.
…