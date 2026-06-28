JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldi
2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichi yakunlanib, turnirni erta tark etgan barcha milliy jamoalar nomi ma’lum bo‘ldi.
Ro‘yxatda kutilmagan jamoalar ham bor. Ayrim termalar so‘nggi turgacha pley-off umidini saqlab qolgan bo‘lsa, boshqalar musobaqani ochkosiz yakunladi.
Mundialni tark etgan jamoalar
AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan jahon chempionati bilan quyidagi 16 ta jamoa xayrlashdi:
Gaiti
Turkiya
Tunis
Iordaniya
Panama
Qatar
Chexiya
Kyurasao
Iroq
Urugvay
Saudiya Arabistoni
Yangi Zelandiya
Janubiy Koreya
Shotlandiya
Eron
O‘zbekiston
O‘zbekistonning ilk mundiali yakunlandi
O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z tarixida birinchi marta jahon chempionatida ishtirok etdi.
Terma jamoamiz guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DRga qarshi maydonga tushdi. Natijalar kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, futbolchilarimiz katta tajriba orttirdi.
Ilk mundial O‘zbekiston futboli uchun yangi bosqich va kelajakdagi natijalar uchun muhim saboq bo‘ldi.
Kutilmagan yo‘qotishlar ham bor
Turnirni tark etgan jamoalar orasida Urugvay, Turkiya, Eron va Janubiy Koreya kabi tajribali termalar ham bor.
Ayniqsa, Urugvayning guruhdan chiqa olmagani muxlislar uchun katta kutilmagan holat bo‘ldi. Eron esa so‘nggi daqiqalargacha eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblari qatorida pley-offga chiqish umidini saqladi.
Endi asosiy kurash boshlanadi
Guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tgan jamoalar endi 1/16 finalda o‘zaro kuch sinashadi.
Pley-offda xatoga o‘rin yo‘q: har bir mag‘lubiyat jamoaning musobaqadan chiqib ketishini anglatadi.
2026 yilgi jahon chempionati 11 iyun kuni boshlangan bo‘lib, 19 iyulga qadar davom etadi.
Amaldagi jahon chempioni Argentina bo‘lib, u 2022 yilgi mundial finalida Fransiyani mag‘lub etgan edi.
Sizningcha, guruh bosqichida turnirni tark etgan qaysi jamoa eng katta kutilmagan natijani qayd etdi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ro‘yxatni futbol muxlislariga yuboring.
…