JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldi

·0·Sport
JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldi

2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichi yakunlanib, turnirni erta tark etgan barcha milliy jamoalar nomi ma’lum bo‘ldi.

Ro‘yxatda kutilmagan jamoalar ham bor. Ayrim termalar so‘nggi turgacha pley-off umidini saqlab qolgan bo‘lsa, boshqalar musobaqani ochkosiz yakunladi.

Mundialni tark etgan jamoalar

AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan jahon chempionati bilan quyidagi 16 ta jamoa xayrlashdi:

  • Gaiti

  • Turkiya

  • Tunis

  • Iordaniya

  • Panama

  • Qatar

  • Chexiya

  • Kyurasao

  • Iroq

  • Urugvay

  • Saudiya Arabistoni

  • Yangi Zelandiya

  • Janubiy Koreya

  • Shotlandiya

  • Eron

  • O‘zbekiston

O‘zbekistonning ilk mundiali yakunlandi

O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z tarixida birinchi marta jahon chempionatida ishtirok etdi.

Terma jamoamiz guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DRga qarshi maydonga tushdi. Natijalar kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, futbolchilarimiz katta tajriba orttirdi.

Ilk mundial O‘zbekiston futboli uchun yangi bosqich va kelajakdagi natijalar uchun muhim saboq bo‘ldi.

Kutilmagan yo‘qotishlar ham bor

Turnirni tark etgan jamoalar orasida Urugvay, Turkiya, Eron va Janubiy Koreya kabi tajribali termalar ham bor.

Ayniqsa, Urugvayning guruhdan chiqa olmagani muxlislar uchun katta kutilmagan holat bo‘ldi. Eron esa so‘nggi daqiqalargacha eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblari qatorida pley-offga chiqish umidini saqladi.

Endi asosiy kurash boshlanadi

Guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tgan jamoalar endi 1/16 finalda o‘zaro kuch sinashadi.

Pley-offda xatoga o‘rin yo‘q: har bir mag‘lubiyat jamoaning musobaqadan chiqib ketishini anglatadi.

2026 yilgi jahon chempionati 11 iyun kuni boshlangan bo‘lib, 19 iyulga qadar davom etadi.

Amaldagi jahon chempioni Argentina bo‘lib, u 2022 yilgi mundial finalida Fransiyani mag‘lub etgan edi.

Sizningcha, guruh bosqichida turnirni tark etgan qaysi jamoa eng katta kutilmagan natijani qayd etdi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ro‘yxatni futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Bugun, 20:03Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiManchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiBugun, 19:56Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiNeymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiBugun, 19:52Arsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerakArsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerakBugun, 18:53Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiLamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiBugun, 18:36O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi