BMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadi
Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur krossoverlaridan biri boʻlgan BMW X5 modelining yangi avlodini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Avvalari faqat Xitoy bozori uchun eksklyuziv hisoblangan uzun bazali (LWB) versiya endilikda global miqyosda, xususan, Hindiston va boshqa mintaqalarda ham sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Bu qadam kompaniyaning kengroq auditoriyani qamrab olish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Autocar India nashrining kompaniyadagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, ushbu qaror orqa qatordagi yoʻlovchilar uchun kengroq joy va yuqori qulaylikka boʻlgan talabning ortib borayotgani bilan bogʻliq. Ayniqsa, Hindiston kabi mamlakatlarda premium toifadagi avtomobil egalarining aksariyati shaxsiy haydovchi xizmatidan foydalanadi, shuning uchun orqa oʻrindiqdagi komfort tanlov jarayonida hal qiluvchi omilga aylanmoqda.
BMW kompaniyasi Hindiston bozorida bunday tajribani avval ham muvaffaqiyatli qoʻllagan. Hozirda ushbu mamlakatda 3 Series, 5 Series hamda elektr quvvatida harakatlanuvchi iX1 modellarining uzaytirilgan modifikatsiyalari yaxshi sotilmoqda. Dastlab faqat Xitoy uchun ishlab chiqilgan ushbu loyihalar endilikda xalqaro miqyosda oʻzini oqlamoqda.
Yangi avlod texnik imkoniyatlariBMW Blog maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod BMW X5 krossoverining jahon premyerasi joriy yilning 30-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Yangilangan model liniyasidan quyidagi modifikatsiyalar joy olishi kutilmoqda:
- Anʼanaviy benzinli va dizelli dvigatellar;
- Plug-in gibrid (PHEV) tizimlari;
- Toʻliq elektr quvvatida harakatlanuvchi versiya;
- 2028-yilga borib vodorod yoqilgʻisida ishlovchi maxsus modifikatsiya.
Kompaniyaning moliyaviy direktori Walter Mertl avvalroq Xitoy bozori uchun moʻljallangan uzun bazali versiya 2027-yilda chiqishini va u Momenta kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ilgʻor haydovchiga koʻmaklashish tizimi bilan jihozlanishini taʼkidlagan edi. Sobiq bosh direktor Oliver Zipse ham X5 modelining kengaytirilgan varianti ustida ish olib borilayotganini tasdiqlagan.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham BMW X5 modeli doimo dolzarb boʻlib kelgan. Mamlakatimizda premium krossoverlarga boʻlgan qiziqish yuqoriligini inobatga olsak, kengaytirilgan bazali versiyaning global bozorga chiqishi mahalliy avtomobil ishqibozlari va rasmiy dilerlar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.
…