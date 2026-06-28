BMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadi

·0·Avto
BMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadi

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur krossoverlaridan biri boʻlgan BMW X5 modelining yangi avlodini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Avvalari faqat Xitoy bozori uchun eksklyuziv hisoblangan uzun bazali (LWB) versiya endilikda global miqyosda, xususan, Hindiston va boshqa mintaqalarda ham sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Bu qadam kompaniyaning kengroq auditoriyani qamrab olish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Autocar India nashrining kompaniyadagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, ushbu qaror orqa qatordagi yoʻlovchilar uchun kengroq joy va yuqori qulaylikka boʻlgan talabning ortib borayotgani bilan bogʻliq. Ayniqsa, Hindiston kabi mamlakatlarda premium toifadagi avtomobil egalarining aksariyati shaxsiy haydovchi xizmatidan foydalanadi, shuning uchun orqa oʻrindiqdagi komfort tanlov jarayonida hal qiluvchi omilga aylanmoqda.

BMW kompaniyasi Hindiston bozorida bunday tajribani avval ham muvaffaqiyatli qoʻllagan. Hozirda ushbu mamlakatda 3 Series, 5 Series hamda elektr quvvatida harakatlanuvchi iX1 modellarining uzaytirilgan modifikatsiyalari yaxshi sotilmoqda. Dastlab faqat Xitoy uchun ishlab chiqilgan ushbu loyihalar endilikda xalqaro miqyosda oʻzini oqlamoqda.

Yangi avlod texnik imkoniyatlari

BMW Blog maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod BMW X5 krossoverining jahon premyerasi joriy yilning 30-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Yangilangan model liniyasidan quyidagi modifikatsiyalar joy olishi kutilmoqda:

  • Anʼanaviy benzinli va dizelli dvigatellar;
  • Plug-in gibrid (PHEV) tizimlari;
  • Toʻliq elektr quvvatida harakatlanuvchi versiya;
  • 2028-yilga borib vodorod yoqilgʻisida ishlovchi maxsus modifikatsiya.
Yangi avlod krossoverining seriyali ishlab chiqarilishi joriy yilning yoz oxiri yoki kuz oylarining boshida start oladi. Taʼkidlash joizki, yangi BMW X5 oʻzining akkumulyator sigʻimi bilan ham hayratda qoldirishi mumkin. Baʼzi manbalar elektr versiyada yuk mashinalariga qiyoslanadigan darajadagi ulkan sigʻimli batareyalar oʻrnatilishini taxmin qilmoqda.

Kompaniyaning moliyaviy direktori Walter Mertl avvalroq Xitoy bozori uchun moʻljallangan uzun bazali versiya 2027-yilda chiqishini va u Momenta kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ilgʻor haydovchiga koʻmaklashish tizimi bilan jihozlanishini taʼkidlagan edi. Sobiq bosh direktor Oliver Zipse ham X5 modelining kengaytirilgan varianti ustida ish olib borilayotganini tasdiqlagan.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham BMW X5 modeli doimo dolzarb boʻlib kelgan. Mamlakatimizda premium krossoverlarga boʻlgan qiziqish yuqoriligini inobatga olsak, kengaytirilgan bazali versiyaning global bozorga chiqishi mahalliy avtomobil ishqibozlari va rasmiy dilerlar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

BMWBMW X5KrossoverAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Retro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilRetro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilBugun, 20:00Mazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiMazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiBugun, 10:51Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?Bugun, 09:51Britaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqdaBritaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqdaBugun, 01:50Volkswagen inqiroz yoqasida: Germaniyadagi 4 ta zavod yopilishi va 100 mingga yaqin xodim boʻshatilishi mumkinVolkswagen inqiroz yoqasida: Germaniyadagi 4 ta zavod yopilishi va 100 mingga yaqin xodim boʻshatilishi mumkinKecha, 21:26Xitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlumXitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlumKecha, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi