1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi

·0·Dunyo
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi

2021 yil noyabr oyida Peru arxeologlari Lima shahridan taxminan 25 kilometr uzoqlikdagi Kajamarquilla arxeologik hududida noyob topilma aniqlanganini e’lon qildi. Qadimiy shahar maydoni ostida joylashgan oval shakldagi yerosti qabridan yaxshi saqlanib qolgan mumiya topilgan.

Mutaxassislarning ma’lumotiga ko‘ra, mumiya arqonlar bilan bog‘langan, tanasi homila holatiga o‘xshash tarzda bukilgan va qo‘llari yuzini yopgan holatda bo‘lgan. Shuningdek, jasad bir necha qatlam matolar bilan o‘ralgan holda dafn etilgan.

Dastlabki tadqiqotlar ushbu inson 18–30 yoshlar atrofidagi yigit bo‘lganini ko‘rsatmoqda. Olimlar uning savdogar yoki o‘sha davr jamiyatida muhim mavqega ega shaxs bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Mumiya taxminan 800–1200 yil avval, ya’ni Inka imperiyasidan oldingi davrga tegishli ekani aytilmoqda. Tadqiqotchilar bunday dafn usuli o‘sha zamon xalqlarining diniy qarashlari va marosimlari bilan bog‘liq bo‘lganini ta’kidlashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Bugun, 11:59Masjid yaqinidagi boltali hujum jamoatchilikni larzaga soldiMasjid yaqinidagi boltali hujum jamoatchilikni larzaga soldiBugun, 11:45Qozog‘istonda do‘kon xodimasidan ruscha gapirishni talab qilgan ayol jarimaga tortildiQozog‘istonda do‘kon xodimasidan ruscha gapirishni talab qilgan ayol jarimaga tortildiBugun, 11:42Osmono‘par binoda barpo etilgan o‘rmonOsmono‘par binoda barpo etilgan o‘rmonBugun, 10:48Ispaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadiIspaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadiKecha, 21:16Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)Kecha, 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi