1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
2021 yil noyabr oyida Peru arxeologlari Lima shahridan taxminan 25 kilometr uzoqlikdagi Kajamarquilla arxeologik hududida noyob topilma aniqlanganini e’lon qildi. Qadimiy shahar maydoni ostida joylashgan oval shakldagi yerosti qabridan yaxshi saqlanib qolgan mumiya topilgan.
Mutaxassislarning ma’lumotiga ko‘ra, mumiya arqonlar bilan bog‘langan, tanasi homila holatiga o‘xshash tarzda bukilgan va qo‘llari yuzini yopgan holatda bo‘lgan. Shuningdek, jasad bir necha qatlam matolar bilan o‘ralgan holda dafn etilgan.
Dastlabki tadqiqotlar ushbu inson 18–30 yoshlar atrofidagi yigit bo‘lganini ko‘rsatmoqda. Olimlar uning savdogar yoki o‘sha davr jamiyatida muhim mavqega ega shaxs bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Mumiya taxminan 800–1200 yil avval, ya’ni Inka imperiyasidan oldingi davrga tegishli ekani aytilmoqda. Tadqiqotchilar bunday dafn usuli o‘sha zamon xalqlarining diniy qarashlari va marosimlari bilan bog‘liq bo‘lganini ta’kidlashmoqda.
…