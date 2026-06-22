Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi

·0·Sport
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi

FIFA tarixida ilk marotaba uch mamlakat — AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan Jahon chempionati tobora qizg‘in va murosasiz pallaga kirib bormoqda. Musobaqaning dastlabki kunlaridayoq mundialni tark etadigan ilk omadsizlar va keyingi bosqich yo‘llanmasini naqd qilgan terma jamoalar nomi aniqlanib ulgurdi.

Biroq ayni damda butun dunyo futbol jamoatchiligi va ekspertlarining diqqat-e’tibori «K» guruhidagi ikkinchi turning markaziy uchrashuviga qaratilgan.

Sirli O‘zbekiston va yarador favorit Portugaliya

Bo‘lajak bahsda futbol hamjamiyati uchun imkoniyatlari va taktik yurishlari hanuzgacha "maxfiy" bo‘lib turgan musobaqa debyutanti — O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruhning va asl qudratda turnirning bosh favoriti hisoblangan Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Portugaliyaliklar dastlabki turda o‘zlari kutgan o‘yinni ko‘rsata olishmadi va bor salohiyatlarini namoyish etishda oqsashdi. Shu sababli ikki tomon uchun ham bu bahs juda ko‘p narsani hal qiladi.

Ushbu uchrashuvga bo‘lgan qiziqishning kundan-kunga kuchayib borayotganiga eng katta sababchilardan biri, shubhasiz, Krishtianu Ronaldudir.

Ronalduning so‘nggi imkoniyati va tanqidlar to‘lqini

Xuddi Lionel Messi kabi o‘z faoliyatida oltinchi marotaba Jahon chempionatida ishtirok etayotgan portugaliyalik afsonaning boy kolleksiyasida faqatgina birgina sovrin — Jahon kubogi yetishmayapti. Shimoliy Amerika yashil maydonlarida o‘tayotgan ushbu mundial 41 yoshli Krishtianu uchun so‘nggi imkoniyatdir. Boisi, uning yana to‘rt yil kutib, keyingi Jahon chempionatiga borishiga hech kim ishonmaydi.

Ilk turdagi omadsizlikdan so‘ng Ronaldu keskin tanqidlar ostida qolib ketdi:

  • Ko‘pchilik muxlislar bosh murabbiy Roberto Martinesdan O‘zbekistonga qarshi bahsda faxriy hujumchini zaxirada qoldirishni talab qilmoqda.

  • Tanqidchilar uning o‘rniga maydonda shijoatli va tezkor yoshlarga imkoniyat berish vaqti kelganini ta’kidlashmoqda.

Biroq Krishtianu Ronaldu osonlikcha yengiladiganlar sirasidan emas. U terma jamoadagi mutlaq nufuzi va vakolatlaridan foydalangan holda, har bir uchrashuvda to‘liq harakat qilishga qaror qilgan.

Instagramdagi bayonot va 230-rekord o‘yin

O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi kechadigan bahs Krishtianu Ronaldu uchun Portugaliya libosidagi 230-yubiley uchrashuv sifatida tarixga kiradi. Mana shunday mas’uliyatli pallada afsonaviy futbolchi o‘z ijtimoiy tarmoqlari orqali muxlislarga qat’iy bayonot bilan chiqdi.

Ronaldu o‘zining Instagram sahifasiga mashg‘ulot jarayonidan bir nechta shiddatli suratlarni joylashtirdi va rasm ostiga qisqa hamda lo‘nda qilib shunday yozdi:

«Bor e’tiborimiz zimmamizdagi vazifamizga qaratamiz!»

Ekspertlar va muxlislar o‘rtasida turli bahslar davom etayotgan bir paytda, Krishtianu va uning jamoasi O‘zbekistonga qarshi uchrashuvga yuqori ishtiyoq bilan tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Valeriy Kechinov: «O‘zbekiston Portugaliyaning asabini ancha sinab ko‘radi»Valeriy Kechinov: «O‘zbekiston Portugaliyaning asabini ancha sinab ko‘radi»Bugun, 20:00Jahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasiJahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasiBugun, 19:19Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 18:12Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Bugun, 17:22Chelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiChelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 17:17O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi