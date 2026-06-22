Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
FIFA tarixida ilk marotaba uch mamlakat — AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan Jahon chempionati tobora qizg‘in va murosasiz pallaga kirib bormoqda. Musobaqaning dastlabki kunlaridayoq mundialni tark etadigan ilk omadsizlar va keyingi bosqich yo‘llanmasini naqd qilgan terma jamoalar nomi aniqlanib ulgurdi.
Biroq ayni damda butun dunyo futbol jamoatchiligi va ekspertlarining diqqat-e’tibori «K» guruhidagi ikkinchi turning markaziy uchrashuviga qaratilgan.
Sirli O‘zbekiston va yarador favorit Portugaliya
Bo‘lajak bahsda futbol hamjamiyati uchun imkoniyatlari va taktik yurishlari hanuzgacha "maxfiy" bo‘lib turgan musobaqa debyutanti — O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruhning va asl qudratda turnirning bosh favoriti hisoblangan Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Portugaliyaliklar dastlabki turda o‘zlari kutgan o‘yinni ko‘rsata olishmadi va bor salohiyatlarini namoyish etishda oqsashdi. Shu sababli ikki tomon uchun ham bu bahs juda ko‘p narsani hal qiladi.
Ushbu uchrashuvga bo‘lgan qiziqishning kundan-kunga kuchayib borayotganiga eng katta sababchilardan biri, shubhasiz, Krishtianu Ronaldudir.
Ronalduning so‘nggi imkoniyati va tanqidlar to‘lqini
Xuddi Lionel Messi kabi o‘z faoliyatida oltinchi marotaba Jahon chempionatida ishtirok etayotgan portugaliyalik afsonaning boy kolleksiyasida faqatgina birgina sovrin — Jahon kubogi yetishmayapti. Shimoliy Amerika yashil maydonlarida o‘tayotgan ushbu mundial 41 yoshli Krishtianu uchun so‘nggi imkoniyatdir. Boisi, uning yana to‘rt yil kutib, keyingi Jahon chempionatiga borishiga hech kim ishonmaydi.
Ilk turdagi omadsizlikdan so‘ng Ronaldu keskin tanqidlar ostida qolib ketdi:
Ko‘pchilik muxlislar bosh murabbiy Roberto Martinesdan O‘zbekistonga qarshi bahsda faxriy hujumchini zaxirada qoldirishni talab qilmoqda.
Tanqidchilar uning o‘rniga maydonda shijoatli va tezkor yoshlarga imkoniyat berish vaqti kelganini ta’kidlashmoqda.
Biroq Krishtianu Ronaldu osonlikcha yengiladiganlar sirasidan emas. U terma jamoadagi mutlaq nufuzi va vakolatlaridan foydalangan holda, har bir uchrashuvda to‘liq harakat qilishga qaror qilgan.
Instagramdagi bayonot va 230-rekord o‘yin
O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi kechadigan bahs Krishtianu Ronaldu uchun Portugaliya libosidagi 230-yubiley uchrashuv sifatida tarixga kiradi. Mana shunday mas’uliyatli pallada afsonaviy futbolchi o‘z ijtimoiy tarmoqlari orqali muxlislarga qat’iy bayonot bilan chiqdi.
Ronaldu o‘zining Instagram sahifasiga mashg‘ulot jarayonidan bir nechta shiddatli suratlarni joylashtirdi va rasm ostiga qisqa hamda lo‘nda qilib shunday yozdi:
«Bor e’tiborimiz zimmamizdagi vazifamizga qaratamiz!»
Ekspertlar va muxlislar o‘rtasida turli bahslar davom etayotgan bir paytda, Krishtianu va uning jamoasi O‘zbekistonga qarshi uchrashuvga yuqori ishtiyoq bilan tayyorgarlik ko‘rmoqda.
…