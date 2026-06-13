Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi

·0·Foydali
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi

Londonning Imperial kolleji olimlari qarish jarayonini sekinlashtirish va yoshga bog‘liq kasalliklar xavfini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin bo‘lgan yangi mexanizmni aniqladi. Tadqiqot davomida mutaxassislar sichqonlarda S6K1 oqsilini ishlab chiqarishni cheklash uzoqroq umr ko‘rishga yordam berishi hamda organizmni qarish bilan bog‘liq qator xastaliklardan himoya qilishi mumkinligini aniqladi. Olimlar uzoq yillardan buyon S6K1 qarish jarayoni va yoshga doir kasalliklarni tartibga soluvchi muhim oqsillardan biri ekanini ta’kidlab keladi.

Izlanish jarayonida tadqiqotchilar keksa eksperimental sichqonlarda mazkur genni bloklab, uning salomatlik va umr davomiyligiga ta’sirini o‘rgandi. Natijalarga ko‘ra, S6K1 jigarda joylashgan bo‘lib, hujayra o‘sishi va moddalar almashinuvini boshqaruvchi mTOR signal yo‘li orqali faoliyat yuritadi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, S6K1 faoliyatini cheklash organizmdagi ortiqcha yallig‘lanishni kamaytirib, hujayralar qarishini sekinlashtirgan. Olimlarning qayd etishicha, qarigan hujayralar ko‘payishi yallig‘lanish jarayonlari kuchayishi, suyak mustahkamligining pasayishi, tanadagi yog‘ miqdorining o‘zgarishi va qonda qand miqdorining oshishi kabi muammolarni keltirib chiqaradi.

Mualliflar fikricha, S6K1 oqsilini chuqurroq o‘rganish kelajakda qarish bilan bog‘liq kasalliklarni davolashning yangi usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Biroq bu texnologiyani inson organizmida qo‘llash uchun hali qo‘shimcha ilmiy tadqiqotlar va sinovlar talab etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiStressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiBugun, 17:28Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladiBolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladiKecha, 16:333 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz11.06, 11:56Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindiYurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindi10.06, 17:04Jazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulotJazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulot10.06, 10:38Eyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandiEyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandi09.06, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi