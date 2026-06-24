Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi

·39·Dunyo
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi

Niderlandiyada evtanaziya to‘g‘risidagi qonunga kiritilgan o‘zgarishlardan keyin 12 yoshga to‘lmagan bolaga nisbatan birinchi marta shifokor yordamida hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi. Bu haqda mamlakat Sog‘liqni saqlash vaziri Sofi Hermans parlamentga taqdim etgan yillik hisobotida ma’lum qildi.

Vazirning aytishicha, o‘tgan yili davolab bo‘lmaydigan og‘ir kasallikka chalingan bolaga nisbatan ushbu jarayon amalga oshirilgan. Biroq uning yoshi va tashxisi haqidagi ma’lumotlar oshkor etilmagan. Endi mazkur ishda ishtirok etgan shifokorning harakatlari qonun doirasida bo‘lgan-bo‘lmagani prokuratura tomonidan o‘rganiladi.

Niderlandiya hukumati 2024 yilda 1 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan og‘ir kasal bolalar uchun evtanaziyaga ruxsat beruvchi qoidalarni tasdiqlagan edi. Qonunga ko‘ra, ushbu amaliyot faqat bemorning azoblari o‘ta og‘ir bo‘lganda va ahvolini yaxshilash imkoniyati mavjud bo‘lmagan holatlarda qo‘llanilishi mumkin.

Shuningdek, shifokorlar qaror qabul qilishdan oldin bir nechta qat’iy talablarga amal qilishi shart. Ular bemorning holatini baholashi, barcha ma’lumotlarni taqdim etishi, boshqa davolash usullari mavjud emasligiga ishonch hosil qilishi hamda mustaqil shifokor xulosasini olishi kerak. 12 yoshga to‘lmagan bolalar uchun esa ota-onalarning roziligi majburiy hisoblanadi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur qonun yiliga taxminan 5–10 nafar bolaga nisbatan qo‘llanilishi mumkin. Niderlandiya 2002 yilda dunyoda evtanaziyani qat’iy shartlar asosida qonuniylashtirgan birinchi davlatga aylangan edi. Belgiya esa 2014 yildan beri barcha yoshdagi bolalar uchun shifokor yordamida hayotni tugatish amaliyotiga ruxsat berib kelmoqda.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tgan yili Niderlandiyada evtanaziya yoki shifokor yordamida hayotni tugatish bilan bog‘liq 10 341 ta holat qayd etilgan. Bu ko‘rsatkich avvalgi yilga nisbatan 3,8 foizga oshgan.

NiderlandlarSofi HermansBelgiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiBugun, 23:00Erkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiErkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiBugun, 22:33Filning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiFilning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiBugun, 22:21Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)Bugun, 22:16Zelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildiZelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildiBugun, 22:12133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindiBugun, 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda