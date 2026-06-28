Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqda

·40·Texno
Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqda

AQSHning Aydaxo shtatida joylashgan Micron kompaniyasi jahon moliya bozori va Uoll-strit investorlarining diqqat markaziga tushdi. Bir paytlar faqat kompyuter va smartfonlar uchun kichik xotira kartalari ishlab chiqaruvchisi sifatida tanilgan ushbu brend, bugungi kunda sunʼiy intellekt (AI) inqilobining asosiy drayverlaridan biriga aylandi. Mutaxassislarning fikricha, Micron oʻzining bozor qiymati va strategik ahamiyati boʻyicha yaqin kelajakda Nvidia muvaffaqiyatini takrorlashi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning aksiyalari soʻnggi bir oy ichida misli koʻrilmagan darajada — 236 foizga oʻsib, har bir aksiya narxi 1132 dollarga yetdi. Taqqoslash uchun, 2025-yilning oʻrtalariga qadar kompaniya qimmatli qogʻozlari uzoq vaqt davomida 100 dollardan past qiymatda sotilib kelgan. Bunday keskin sakrash natijasida Micron qisqa muddatga boʻlsa-da, Meta va Tesla kabi texnologik gigantlarning bozor kapitallashuvidan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi.

Sunʼiy intellekt va "RAMageddon" davri

Micron muvaffaqiyatining negizida sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlariga boʻlgan talabning ortishi yotibdi. AI tizimlari, xususan, Nvidia chiplari bilan ishlaydigan serverlar oddiy noutbuklarga qaraganda bir necha barobar koʻp xotira talab qiladi. Hozirda bozorda DRAM va NAND xotira chiplari, ayniqsa, yuqori oʻtkazuvchanlikka ega HBM (High-Bandwidth Memory) modullarining keskin taqchilligi kuzatilmoqda. Mutaxassislar ushbu holatni "RAMageddon" deb atashmoqda va u 2027-yilgacha davom etishi bashorat qilinmoqda.

Ushbu taqchillik nafaqat sanoat darajasidagi serverlarga, balki oddiy isteʼmolchilarga ham taʼsir oʻtkazmoqda. Microsoft, Amazon AWS, Google va Apple kabi gigantlar xotira chiplarini katta miqdorda sotib olayotgani sababli, Dell va HP kabi kompyuter ishlab chiqaruvchilari ham zaxira yigʻishga majbur boʻlmoqda. Bu esa oʻz navbatida Apple mahsulotlari va Xbox oʻyin konsollari kabi maishiy elektronika narxlarining koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin.

Moliyaviy koʻrsatkichlardagi rekordlar

Micron kompaniyasining uchinchi chorakdagi moliyaviy hisoboti tahlilchilarni hayratda qoldirdi. Kompaniya daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan toʻrt barobar oshib, 41,45 milliard dollarni tashkil etdi. Sof foyda esa 1,88 milliard dollardan 28,2 milliard dollargacha koʻtarildi. Bunday oʻsish surʼatlari Micronʼni investorlar nigohida Nvidiaʼdan keyingi eng jozibador AI-aktiviga aylantirdi.

Shunga qaramay, xotira chiplari bozori tarixan juda oʻzgaruvchan hisoblanadi. Micron va Samsung kabi ishlab chiqaruvchilar uchun asosiy xavf — ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish uzoq vaqt va katta mablagʻ talab qilishidir. Koʻpincha yangi zavodlar ishga tushgan vaqtda bozor talabi pasayib ketadi, bu esa mahsulotning ortiqcha toʻplanib qolishi va narxlar tushishiga olib keladi. Biroq, Micron rahbariyati bu galgi vaziyat boshqacha ekanini va AI tufayli yuzaga kelgan talab uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlashini taʼkidlamoqda.

Hozirda Uoll-strit tahlilchilari Micronʼning toʻrtinchi chorakdagi daromadi 49-51 milliard dollar atrofida boʻlishini prognoz qilmoqda. Agar ushbu koʻrsatkichlar amalga oshsa, kompaniya jahon yarimoʻtkazgichlar bozoridagi oʻz pozitsiyasini yanada mustahkamlab, sunʼiy intellekt infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanadi.

MicronSunʼiy IntellektNvidiaTexnologiyaUoll-Strit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinHindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinBugun, 20:59Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiKanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiBugun, 19:29Govee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdiGovee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdiBugun, 19:24Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiXitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiBugun, 18:28Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaAirbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaBugun, 17:54Dragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiDragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiBugun, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi