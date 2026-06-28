Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqda
AQSHning Aydaxo shtatida joylashgan Micron kompaniyasi jahon moliya bozori va Uoll-strit investorlarining diqqat markaziga tushdi. Bir paytlar faqat kompyuter va smartfonlar uchun kichik xotira kartalari ishlab chiqaruvchisi sifatida tanilgan ushbu brend, bugungi kunda sunʼiy intellekt (AI) inqilobining asosiy drayverlaridan biriga aylandi. Mutaxassislarning fikricha, Micron oʻzining bozor qiymati va strategik ahamiyati boʻyicha yaqin kelajakda Nvidia muvaffaqiyatini takrorlashi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning aksiyalari soʻnggi bir oy ichida misli koʻrilmagan darajada — 236 foizga oʻsib, har bir aksiya narxi 1132 dollarga yetdi. Taqqoslash uchun, 2025-yilning oʻrtalariga qadar kompaniya qimmatli qogʻozlari uzoq vaqt davomida 100 dollardan past qiymatda sotilib kelgan. Bunday keskin sakrash natijasida Micron qisqa muddatga boʻlsa-da, Meta va Tesla kabi texnologik gigantlarning bozor kapitallashuvidan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi.
Sunʼiy intellekt va "RAMageddon" davriMicron muvaffaqiyatining negizida sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlariga boʻlgan talabning ortishi yotibdi. AI tizimlari, xususan, Nvidia chiplari bilan ishlaydigan serverlar oddiy noutbuklarga qaraganda bir necha barobar koʻp xotira talab qiladi. Hozirda bozorda DRAM va NAND xotira chiplari, ayniqsa, yuqori oʻtkazuvchanlikka ega HBM (High-Bandwidth Memory) modullarining keskin taqchilligi kuzatilmoqda. Mutaxassislar ushbu holatni "RAMageddon" deb atashmoqda va u 2027-yilgacha davom etishi bashorat qilinmoqda.
Ushbu taqchillik nafaqat sanoat darajasidagi serverlarga, balki oddiy isteʼmolchilarga ham taʼsir oʻtkazmoqda. Microsoft, Amazon AWS, Google va Apple kabi gigantlar xotira chiplarini katta miqdorda sotib olayotgani sababli, Dell va HP kabi kompyuter ishlab chiqaruvchilari ham zaxira yigʻishga majbur boʻlmoqda. Bu esa oʻz navbatida Apple mahsulotlari va Xbox oʻyin konsollari kabi maishiy elektronika narxlarining koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin.
Moliyaviy koʻrsatkichlardagi rekordlarMicron kompaniyasining uchinchi chorakdagi moliyaviy hisoboti tahlilchilarni hayratda qoldirdi. Kompaniya daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan toʻrt barobar oshib, 41,45 milliard dollarni tashkil etdi. Sof foyda esa 1,88 milliard dollardan 28,2 milliard dollargacha koʻtarildi. Bunday oʻsish surʼatlari Micronʼni investorlar nigohida Nvidiaʼdan keyingi eng jozibador AI-aktiviga aylantirdi.
Shunga qaramay, xotira chiplari bozori tarixan juda oʻzgaruvchan hisoblanadi. Micron va Samsung kabi ishlab chiqaruvchilar uchun asosiy xavf — ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish uzoq vaqt va katta mablagʻ talab qilishidir. Koʻpincha yangi zavodlar ishga tushgan vaqtda bozor talabi pasayib ketadi, bu esa mahsulotning ortiqcha toʻplanib qolishi va narxlar tushishiga olib keladi. Biroq, Micron rahbariyati bu galgi vaziyat boshqacha ekanini va AI tufayli yuzaga kelgan talab uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlashini taʼkidlamoqda.
Hozirda Uoll-strit tahlilchilari Micronʼning toʻrtinchi chorakdagi daromadi 49-51 milliard dollar atrofida boʻlishini prognoz qilmoqda. Agar ushbu koʻrsatkichlar amalga oshsa, kompaniya jahon yarimoʻtkazgichlar bozoridagi oʻz pozitsiyasini yanada mustahkamlab, sunʼiy intellekt infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanadi.
…