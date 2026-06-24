Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»

·434·Sport
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Oʻzbekistonga qarshi kechgan bahsdan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Afsonaviy hujumchi jamoasining 5:0 hisobidagi gʻalabasiga ikki bor gol urish orqali munosib hissa qoʻshdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu oʻyin futbolchi uchun nafaqat gollar, balki ruhiy bosimdan qutulish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqaning birinchi turida Kongo DR bilan qayd etilgan durangdan (1-1) soʻng, Ronaldo va butun jamoa tanqidlar ostida qolgan edi. 41 yoshli hujumchi oʻsha davrni «qorongʻu hafta» deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, matbuot va jamoatchilikning bosimi shunchalik kuchli boʻlganki, u goʻyoki faoliyatini yakunlab boʻlgandek his qilgan. Biroq, Oʻzbekistonga qarshi oʻyin barcha shubhalarga chek qoʻydi.

Tarixiy natija va tanqidlarga javob

Oʻzbekiston terma jamoasi bilan bahsda Cristiano Ronaldo oʻziga xos tarixiy natijani qayd etdi. U oltita turli Jahon chempionatida gol urgan dunyodagi ilk futbolchiga aylandi. Uchrashuvning 6-daqiqasida hisobni ochgan hujumchi, yirik turnirlardagi 10 oʻyinlik golsiz seriyasiga ham yakun yasadi. Birinchi boʻlim tugamasdanoq u dubl qayd etib, hisobni 3:0 koʻrinishiga keltirdi.

«Xudo mehnat qilganlarga yordam beradi. Jamoadoshlarim menga koʻmaklashishini bilardim. Bu juda ogʻir hafta boʻldi. Goʻyoki men futboldan butunlay ketgandek edim. Ammo men har doimgidek sabr qildim, chunki hamma narsadan koʻra mehnatga koʻproq ishonaman. Tan olishim kerak, bu qiyin boʻldi, lekin biz qaytdik», — deya taʼkidladi Al-Nassr yulduzi.

Ronaldo tanqidlar uning faoliyatining ajralmas qismi ekanligini yaxshi tushunadi. Uning fikricha, jamoa yomon natija qayd etsa, asosiy zarba doim unga va murabbiyga qaratiladi. «23 yildan beri ushbu sohadaman. Ishlar yaxshi ketayotganda Cristiano — buyuk, yomonlashsa — u qarigan va nafaqaga chiqishi kerak. Bu doim shunday boʻlib kelgan», — deydi hujumchi.

Portugaliyaning keyingi rejalari

Roberto Martinez boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi ushbu gʻalabadan soʻng K guruhida pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilab oldi. Oʻzbekiston terma jamoasi esa kuchli raqibga qarshi munosib qarshilik koʻrsatishga harakat qilgan boʻlsa-da, raqibning tajribasi va mahorati oʻz soʻzini aytdi. Portugaliyaliklar yuqori chiziqda oʻynab, oʻz oʻyin uslubini toʻliq namoyish etishdi.

Shunisi eʼtiborliki, Ronaldoning Jahon chempionatlaridagi gollari soni 10 taga yetdi. U 2006-yildagi debyutidan buyon har bir turnirda raqiblar darvozasini ishgʻol qilib kelmoqda. Bu natija uning nafaqat jismoniy holati, balki yuqori darajadagi barqarorligidan dalolat beradi. Endilikda Portugaliya guruhdagi keyingi bahslarga yanada ishonch bilan tayyorgarlik koʻradi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaOʻzbekistonJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaChelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaBugun, 15:15Ayollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandiAyollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 14:35Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Bugun, 13:57Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiNeymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiBugun, 13:54JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...