Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Oʻzbekistonga qarshi kechgan bahsdan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Afsonaviy hujumchi jamoasining 5:0 hisobidagi gʻalabasiga ikki bor gol urish orqali munosib hissa qoʻshdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu oʻyin futbolchi uchun nafaqat gollar, balki ruhiy bosimdan qutulish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqaning birinchi turida Kongo DR bilan qayd etilgan durangdan (1-1) soʻng, Ronaldo va butun jamoa tanqidlar ostida qolgan edi. 41 yoshli hujumchi oʻsha davrni «qorongʻu hafta» deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, matbuot va jamoatchilikning bosimi shunchalik kuchli boʻlganki, u goʻyoki faoliyatini yakunlab boʻlgandek his qilgan. Biroq, Oʻzbekistonga qarshi oʻyin barcha shubhalarga chek qoʻydi.
Tarixiy natija va tanqidlarga javobOʻzbekiston terma jamoasi bilan bahsda Cristiano Ronaldo oʻziga xos tarixiy natijani qayd etdi. U oltita turli Jahon chempionatida gol urgan dunyodagi ilk futbolchiga aylandi. Uchrashuvning 6-daqiqasida hisobni ochgan hujumchi, yirik turnirlardagi 10 oʻyinlik golsiz seriyasiga ham yakun yasadi. Birinchi boʻlim tugamasdanoq u dubl qayd etib, hisobni 3:0 koʻrinishiga keltirdi.
«Xudo mehnat qilganlarga yordam beradi. Jamoadoshlarim menga koʻmaklashishini bilardim. Bu juda ogʻir hafta boʻldi. Goʻyoki men futboldan butunlay ketgandek edim. Ammo men har doimgidek sabr qildim, chunki hamma narsadan koʻra mehnatga koʻproq ishonaman. Tan olishim kerak, bu qiyin boʻldi, lekin biz qaytdik», — deya taʼkidladi Al-Nassr yulduzi.
Ronaldo tanqidlar uning faoliyatining ajralmas qismi ekanligini yaxshi tushunadi. Uning fikricha, jamoa yomon natija qayd etsa, asosiy zarba doim unga va murabbiyga qaratiladi. «23 yildan beri ushbu sohadaman. Ishlar yaxshi ketayotganda Cristiano — buyuk, yomonlashsa — u qarigan va nafaqaga chiqishi kerak. Bu doim shunday boʻlib kelgan», — deydi hujumchi.
Portugaliyaning keyingi rejalariRoberto Martinez boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi ushbu gʻalabadan soʻng K guruhida pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilab oldi. Oʻzbekiston terma jamoasi esa kuchli raqibga qarshi munosib qarshilik koʻrsatishga harakat qilgan boʻlsa-da, raqibning tajribasi va mahorati oʻz soʻzini aytdi. Portugaliyaliklar yuqori chiziqda oʻynab, oʻz oʻyin uslubini toʻliq namoyish etishdi.
Shunisi eʼtiborliki, Ronaldoning Jahon chempionatlaridagi gollari soni 10 taga yetdi. U 2006-yildagi debyutidan buyon har bir turnirda raqiblar darvozasini ishgʻol qilib kelmoqda. Bu natija uning nafaqat jismoniy holati, balki yuqori darajadagi barqarorligidan dalolat beradi. Endilikda Portugaliya guruhdagi keyingi bahslarga yanada ishonch bilan tayyorgarlik koʻradi.
…