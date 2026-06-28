Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdi

·1·Sport
Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichidagi uchta mag‘lubiyatdan so‘ng FIFA reytingining onlayn hisob-kitobida o‘n pog‘ona pastladi. Terma jamoa 50-o‘rindan 60-pog‘onaga tushib, jami 49,20 reyting ochkosini yo‘qotdi. Hozirgi dastlabki hisobda O‘zbekistonning jamg‘armasi 1409,73 ballni tashkil etmoqda.

O‘zbekiston dastlab Kolumbiyaga 1:3 hisobida yutqazib, 14,25 ochkodan ayrildi. Portugaliyaga qarshi 0:5 hisobidagi mag‘lubiyat yana 11,64 ochko yo‘qotilishiga sabab bo‘ldi. Kongo DRga qarshi so‘nggi uchrashuvdagi 1:3 hisobidan keyin esa jamoa hisobi yana 23,10 ochkoga kamaydi.

Guruhda birinchi o‘rinni egallagan Kolumbiya aksincha, reytingda yuqoriladi. Jamoa O‘zbekiston va Kongo DR ustidan g‘alaba qozonib, Portugaliya bilan durang o‘ynadi. Dastlabki hisob-kitobga ko‘ra, kolumbiyaliklar 29,07 ochko qo‘shib oldi va 13-o‘rindan 11-pog‘onaga ko‘tarildi. Ularning umumiy ko‘rsatkichi 1727,42 ballga yetdi.

Portugaliya guruhda bir g‘alaba va ikki durang qayd etdi. Kongo DR bilan 1:1 natija jamoaga 12,76 ochko yo‘qottirgan bo‘lsa, O‘zbekiston ustidan yirik g‘alaba 11,64 ochko qaytardi. Kolumbiya bilan durangdan keyin yana ochko kamaydi. Natijada Portugaliya 1766,74 ball bilan 5-o‘rindan 8-pog‘onaga tushdi.

Kongo DR uchun esa O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alaba katta o‘sish olib keldi. Afrika jamoasi guruhda Portugaliya bilan durang o‘ynadi, Kolumbiyaga yutqazdi va O‘zbekistonni yengdi. Shu natijalardan keyin Kongo DR 21,05 ochko qo‘shib, 46-o‘rindan taxminan 41-pog‘onaga ko‘tarildi. Jamoa hisobida 1495,48 ball bor.

O‘zbekistonPortugaliyaKolumbiyaKongo DRFIFAFabio Kannavaro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiJCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiBugun, 20:12Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Bugun, 20:03Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiManchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiBugun, 19:56Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiNeymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiBugun, 19:52Arsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerakArsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerakBugun, 18:53Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiLamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiBugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi