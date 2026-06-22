O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
Nafisa Nazarboyeva xalqaro go‘zallik tanlovida yurtimiz nomidan munosib ishtirok etib, bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.
23 yoshli model Livanda bo‘lib o‘tgan nufuzli “Miss World Next Top Model” tanlovida qatnashib, 30 dan ortiq mamlakatdan kelgan ishtirokchilarni ortda qoldirdi. Ushbu natija O‘zbekiston nomining xalqaro maydonda yana bir bor e’tirof etilishiga sabab bo‘ldi.
Mazkur tanlov har yili Livanda tashkil etilib, dunyoning turli burchaklaridan kelgan professional modellar va go‘zallik sohasi vakillarini birlashtiradi. Unda ishtirokchilarning nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki intellekti, sahna madaniyati, o‘zini tutishi va professionalligi ham yuqori darajada baholanadi.
Nafisa Nazarboyevaning ushbu g‘alabasi nafaqat uning shaxsiy yutug‘i, balki O‘zbekiston uchun ham muhim muvaffaqiyat sifatida e’tirof etilmoqda. Bu esa mamlakatimiz yoshlari orasida moda va go‘zallik sohasiga bo‘lgan qiziqish ortib borayotganidan darak beradi.
…