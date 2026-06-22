O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi

·38·Madaniyat
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi

Nafisa Nazarboyeva xalqaro go‘zallik tanlovida yurtimiz nomidan munosib ishtirok etib, bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.

23 yoshli model Livanda bo‘lib o‘tgan nufuzli “Miss World Next Top Model” tanlovida qatnashib, 30 dan ortiq mamlakatdan kelgan ishtirokchilarni ortda qoldirdi. Ushbu natija O‘zbekiston nomining xalqaro maydonda yana bir bor e’tirof etilishiga sabab bo‘ldi.

Mazkur tanlov har yili Livanda tashkil etilib, dunyoning turli burchaklaridan kelgan professional modellar va go‘zallik sohasi vakillarini birlashtiradi. Unda ishtirokchilarning nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki intellekti, sahna madaniyati, o‘zini tutishi va professionalligi ham yuqori darajada baholanadi.

Nafisa Nazarboyevaning ushbu g‘alabasi nafaqat uning shaxsiy yutug‘i, balki O‘zbekiston uchun ham muhim muvaffaqiyat sifatida e’tirof etilmoqda. Bu esa mamlakatimiz yoshlari orasida moda va go‘zallik sohasiga bo‘lgan qiziqish ortib borayotganidan darak beradi.

Nafisa NazarboyevaO'zbekistonLivanMiss World Next Top Model
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahad Qayum tanqidchilarga javob berdi: “Bilmay turib gapirish oson”Ahad Qayum tanqidchilarga javob berdi: “Bilmay turib gapirish oson”Bugun, 21:53Aziz Rametov nega ommadan yordam so‘ragandi? Rafiqasi haqiqatni ochiqladi (video)Aziz Rametov nega ommadan yordam so‘ragandi? Rafiqasi haqiqatni ochiqladi (video)Bugun, 17:52Sochi bo‘yidan ham uzun: Marjona O‘ljoyeva hayratda qoldirdi (video)Sochi bo‘yidan ham uzun: Marjona O‘ljoyeva hayratda qoldirdi (video)Bugun, 11:27Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)Kecha, 20:24Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)Kecha, 19:58Barno Teshaboyeva: “Bir og‘iz gapimdan keyin uyim paypoqqa to‘lib ketdi!”Barno Teshaboyeva: “Bir og‘iz gapimdan keyin uyim paypoqqa to‘lib ketdi!”Kecha, 16:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...