AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan

·50·Avto
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan

Rossiyaning AvtoVAZ korxonasi oʻzining asosiy konveyerida Lada Vesta NG modelining yangilangan 5.0 versiyasini seriyali ravishda ishlab chiqarishga kirishdi. Ushbu modifikatsiyaning eng muhim va kutilgan yangiligi — toʻliq iqlim nazorati (klimat-kontrol) tizimi bilan jihozlanganidir. Bu haqda RCI News nashri zavoddagi oʻz manbalariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Iyun oyi oxiridan boshlab liniyadan chiqayotgan ushbu avtomobillar yakuniy konfiguratsiyaga ega boʻlib, ular uzoq vaqt davom etgan butlovchi qismlar tanqisligidan soʻng qayta tiklangan qulaylik funksiyalari bilan ajralib turadi. Tolyattidagi dilerlik markazlaridan birining maʼlumotiga koʻra, yangi komplektatsiyadagi ilk tovar mashinalari iyul oyining yigirmanchi sanalaridan boshlab sotuvga chiqishi kutilmoqda.

Texnik xususiyatlar va yangi imkoniyatlar

Lada Vesta NG 5.0 versiyasidagi iqlim nazorati tizimi avvalroq rejalashtirilganidek, Drive va Techno komplektatsiyalarida taqdim etiladi. Xususan, ushbu funksiya 1,6 va 1,8 litrli dvigatelga ega Drive versiyalarida, shuningdek, 1,8 litrli motor bilan jihozlangan Techno modifikatsiyasida mavjud boʻladi. Bu issiq iqlim sharoitida, xususan, Oʻzbekiston kabi mintaqalarda haydovchilar uchun juda muhim qulaylik sanaladi.

Eslatib oʻtamiz, Lada Vesta NG modeli hozirda bir nechta dvigatel tanlovlari bilan taklif etilmoqda:

  • 1,6 litrli benzinli dvigatel (90 va 106 ot kuchi);
  • 1,8 litrli modernizatsiya qilingan dvigatel (122 ot kuchi);
  • Mexanik uzatmalar qutisi yoki variator (CVT) transmissiyasi.
Avtomobilning texnik parametrlari oʻzgarishsiz qolgan: sedan kuzovidagi yukxona hajmi 480 litrni tashkil etadi, yoʻl klirensi esa 171 mm dan 178 mm gacha yetadi. Bu koʻrsatkichlar modelning ham shahar sharoitida, ham biroz murakkab yoʻllarda harakatlanishi uchun qulayligini taʼminlaydi.

AvtoVAZ sanksiyalar va butlovchi qismlar yetishmovchiligi tufayli vaqtincha qisqartirilgan opsiyalarni bosqichma-bosqich qaytarmoqda. Avvalroq ushbu model Izhevsk shahridagi zavodda ishlab chiqarilgan boʻlsa, endilikda ishlab chiqarish jarayoni toʻliq Tolyattidagi asosiy quvvatlarga koʻchirilgan. Iqlim nazoratining qaytishi brendning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada modellari anʼanaviy ravishda oʻz oʻrniga ega. Yangilangan Lada Vesta NG 5.0 versiyasining paydo boʻlishi, ayniqsa yozning jazirama kunlarida iqlim nazoratiga boʻlgan ehtiyoj yuqoriligi sababli, mahalliy xaridorlar eʼtiborini tortishi tayin. Hozircha yangi komplektatsiyaning Oʻzbekiston bozoriga rasmiy kirib kelish muddatlari va narxlari boʻyicha aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.

LadaAvtoVAZLada VestaAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiBugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiBugun, 21:20Retro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilRetro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilBugun, 20:00BMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiBMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiBugun, 19:57Mazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiMazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiBugun, 10:51Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?Bugun, 09:51Britaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqdaBritaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqdaBugun, 01:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi