AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Rossiyaning AvtoVAZ korxonasi oʻzining asosiy konveyerida Lada Vesta NG modelining yangilangan 5.0 versiyasini seriyali ravishda ishlab chiqarishga kirishdi. Ushbu modifikatsiyaning eng muhim va kutilgan yangiligi — toʻliq iqlim nazorati (klimat-kontrol) tizimi bilan jihozlanganidir. Bu haqda RCI News nashri zavoddagi oʻz manbalariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Iyun oyi oxiridan boshlab liniyadan chiqayotgan ushbu avtomobillar yakuniy konfiguratsiyaga ega boʻlib, ular uzoq vaqt davom etgan butlovchi qismlar tanqisligidan soʻng qayta tiklangan qulaylik funksiyalari bilan ajralib turadi. Tolyattidagi dilerlik markazlaridan birining maʼlumotiga koʻra, yangi komplektatsiyadagi ilk tovar mashinalari iyul oyining yigirmanchi sanalaridan boshlab sotuvga chiqishi kutilmoqda.
Texnik xususiyatlar va yangi imkoniyatlarLada Vesta NG 5.0 versiyasidagi iqlim nazorati tizimi avvalroq rejalashtirilganidek, Drive va Techno komplektatsiyalarida taqdim etiladi. Xususan, ushbu funksiya 1,6 va 1,8 litrli dvigatelga ega Drive versiyalarida, shuningdek, 1,8 litrli motor bilan jihozlangan Techno modifikatsiyasida mavjud boʻladi. Bu issiq iqlim sharoitida, xususan, Oʻzbekiston kabi mintaqalarda haydovchilar uchun juda muhim qulaylik sanaladi.
Eslatib oʻtamiz, Lada Vesta NG modeli hozirda bir nechta dvigatel tanlovlari bilan taklif etilmoqda:
- 1,6 litrli benzinli dvigatel (90 va 106 ot kuchi);
- 1,8 litrli modernizatsiya qilingan dvigatel (122 ot kuchi);
- Mexanik uzatmalar qutisi yoki variator (CVT) transmissiyasi.
AvtoVAZ sanksiyalar va butlovchi qismlar yetishmovchiligi tufayli vaqtincha qisqartirilgan opsiyalarni bosqichma-bosqich qaytarmoqda. Avvalroq ushbu model Izhevsk shahridagi zavodda ishlab chiqarilgan boʻlsa, endilikda ishlab chiqarish jarayoni toʻliq Tolyattidagi asosiy quvvatlarga koʻchirilgan. Iqlim nazoratining qaytishi brendning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada modellari anʼanaviy ravishda oʻz oʻrniga ega. Yangilangan Lada Vesta NG 5.0 versiyasining paydo boʻlishi, ayniqsa yozning jazirama kunlarida iqlim nazoratiga boʻlgan ehtiyoj yuqoriligi sababli, mahalliy xaridorlar eʼtiborini tortishi tayin. Hozircha yangi komplektatsiyaning Oʻzbekiston bozoriga rasmiy kirib kelish muddatlari va narxlari boʻyicha aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.
…