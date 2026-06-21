Kripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldi

·22·Iqtisodiyot
Kripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldi

On-chain ma’lumotlariga ko‘ra, kriptovalyuta bozoridagi eng katta shaxsiy boyliklar dasturchilar, tadbirkorlar va sohaning ilk ishtirokchilari qo‘lida jamlangan.

Reytingning birinchi pog‘onasidan Bitcoin yaratuvchisi sifatida tanilgan Satoshi Nakamoto o‘rin olgan.

Uning boyligi taxminan 69 milliard dollarga baholanmoqda. Bu mablag‘ asosan 2009–2010 yillarda qazib olingan Bitcoin hisobidan shakllangan.

Ikkinchi o‘rinda TRON loyihasi asoschisi Jastin San qayd etilgan. Uning kriptoaktivlari qiymati 2,7 milliard dollar deb baholanmoqda.

Uchinchi o‘rinni uelslik IT mutaxassisi Jeyms Xauells egallagan. Uning yo‘qolgan qattiq diskda saqlangan Bitcoin aktivlari bugungi kunda taxminan 500 million dollarga teng.

Ro‘yxatning keyingi o‘rinlaridan dasturchi Stefan Tomas (440 million dollar), estoniyalik bankir Reyn Lohmus (425 million dollar) va Ethereum asoschisi Vitalik Buterin (384 million dollar) joy olgan.

Shuningdek, irlandiyalik investor Klifton Kollinz 316 million dollar, F2Pool asoschilaridan biri Mao Shisin 166 million dollar boylik bilan reytingdan o‘rin egallagan.

Argentinalik tadbirkor Patrisio Vortxalterning kriptoaktivlari 107 million dollarga, investor Jeyms Fikelning boyligi esa 66 million dollarga baholanmoqda.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, mazkur hisob-kitoblar ochiq blokcheyn ma’lumotlari asosida tuzilgan bo‘lib, shaxslarning barcha moliyaviy aktivlarini emas, faqat aniqlangan kriptovalyuta zaxiralarini aks ettiradi.

Satoshi NakamotoBitcoinJustin SunVitalik ButerinEthereum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?Bugun, 09:36O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaO‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaKecha, 16:5622 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19.06, 16:051 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi1 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi19.06, 15:5122 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda22 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda19.06, 11:31Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaIrlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazida19.06, 01:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha TOP-10 ga kirdi
O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha TOP-10 ga kirdi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi