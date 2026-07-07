8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Aloqabank — 12 040 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 065 so‘m.
8 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 22–23 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Aloqabank — 12 040 so‘m.
• NBU — 12 040 so‘m.
• OFB — 12 030 so‘m.
• Asakabank — 12 030 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 12 065 so‘m.
• Octobank — 12 070 so‘m.
• Xalq banki — 12 080 so‘m.
• Agrobank — 12 090 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…