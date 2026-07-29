30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Mikrokreditbank — 12 050 so‘m.
• Tenge Bank — 12 060 so‘m.
30 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 10–11 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Mikrokreditbank — 12 050 so‘m.
• UniversalBank — 12 045 so‘m.
• HayotBank — 12 040 so‘m.
• Invest Finance Bank — 12 040 so‘m.
• O‘zmilliybank — 12 040 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Tenge Bank — 12 060 so‘m.
• Xalq banki — 12 070 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 080 so‘m.
• Asaka Bank — 12 080 so‘m.
• Turonbank — 12 080 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…