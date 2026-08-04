5 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 5 avgust uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Dollar 47,25 so‘mga arzonlab, 11 942,21 so‘mni tashkil etdi. Yevro 72,35 so‘mga pasayib, 13 743,10 so‘m, Rossiya rubli esa 2,06 so‘mga arzonlab, 147,42 so‘m bo‘ldi. Funt sterling, yapon iyenasi, Shveysariya franki va Xitoy yuani ham mos ravishda 16 051,52 so‘m, 75,63 so‘m, 14 739,83 so‘m va 1 768,27 so‘mgacha tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 5 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 47,25 so‘mga arzonlab, 11 942,21 so‘mga tushdi.
• Yevro 72,35 so‘mga arzonlab, 13 743,10 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 2,06 so‘mga arzonlab, 147,42 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 74,3 so‘mga arzonlab, 16 051,52 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,69 so‘mga arzonlab, 75,63 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 82,1 so‘mga arzonlab, 14 739,83 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 7,24 so‘mga arzonlab, 1 768,27 so‘mga tushdi.
…