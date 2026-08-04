5 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda

·40·Iqtisodiyot
5 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Qisqacha

5 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 50,46 so'mga pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurslar UniversalBankda 11 985 so'm, Mikrokreditbank, Orient Finans Bank va Xalq Bankida 11 980 so'm, Asakabankda esa 11 970 so'mni tashkil etadi.

5 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 50,46 so‘mga pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

UniversalBank — 11 985 so‘m.
Mikrokreditbank — 11 980 so‘m.
Orient Finans Bank — 11 980 so‘m.
• Xalq Banki — 11 980 so‘m.
• Asakabank — 11 970 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Tengebank — 12 000 so‘m.
• Ipak Yuli Bank — 12 020 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 025 so‘m.
• Agrobank — 12 030 so‘m.
• Asakabank — 12 030 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

UniversalBankMikrokreditbankOrient Finans BankXalq BankiAsakabank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:534 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda4 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:47Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiAkvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdi02.08, 20:46O‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildiO‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildi02.08, 20:19Yarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiYarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydi02.08, 17:12Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31.07, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda