5 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
5 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 50,46 so'mga pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurslar UniversalBankda 11 985 so'm, Mikrokreditbank, Orient Finans Bank va Xalq Bankida 11 980 so'm, Asakabankda esa 11 970 so'mni tashkil etadi.
5 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 50,46 so‘mga pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• UniversalBank — 11 985 so‘m.
• Mikrokreditbank — 11 980 so‘m.
• Orient Finans Bank — 11 980 so‘m.
• Xalq Banki — 11 980 so‘m.
• Asakabank — 11 970 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Tengebank — 12 000 so‘m.
• Ipak Yuli Bank — 12 020 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 025 so‘m.
• Agrobank — 12 030 so‘m.
• Asakabank — 12 030 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…