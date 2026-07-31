3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·46·Iqtisodiyot
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Qisqacha

O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 avgust sanasiga mo'ljallangan xorijiy valyutalarning yangi rasmiy kurslarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 46,21 so'mga arzonlab, 11 960,18 so'mni tashkil etdi. Shuning bilan birga, yevro, Rossiya rubli va Xitoy yuani qiymati ham pasaygan bo'lsa, funt sterling, yapon iyenas hamda Shveysariya franki kurslari oshdi.

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 46,21 so‘mga arzonlab, 11 960,18 so‘mga tushdi.

• Yevro 3,95 so‘mga arzonlab, 13 761,38 so‘mga tushdi.
Rossiya rubli 0,02 so‘mga arzonlab, 150,42 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 20,69 so‘mga qimmatlab, 16 086,44 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 1,23 so‘mga qimmatlab, 74,75 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 50,47 so‘mga qimmatlab, 14 796,71 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,84 so‘mga arzonlab, 1 771,54 so‘mga tushdi.

O'zbekiston Markaziy bankiAQSHRossiyaBuyuk BritaniyaYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda3 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 11:01O‘zbekiston-2027: Soliq tizimidagi eng muhim o‘zgarishlar (Keshbek, omonatlar, stavka)O‘zbekiston-2027: Soliq tizimidagi eng muhim o‘zgarishlar (Keshbek, omonatlar, stavka)Kecha, 23:0131 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi31 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:3231 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda31 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:5130 nafar afg‘on tadbirkori Toshkentda: maqsad nima? (foto)30 nafar afg‘on tadbirkori Toshkentda: maqsad nima? (foto)29.07, 23:0530 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29.07, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda