3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 avgust sanasiga mo'ljallangan xorijiy valyutalarning yangi rasmiy kurslarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 46,21 so'mga arzonlab, 11 960,18 so'mni tashkil etdi. Shuning bilan birga, yevro, Rossiya rubli va Xitoy yuani qiymati ham pasaygan bo'lsa, funt sterling, yapon iyenas hamda Shveysariya franki kurslari oshdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 46,21 so‘mga arzonlab, 11 960,18 so‘mga tushdi.
• Yevro 3,95 so‘mga arzonlab, 13 761,38 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,02 so‘mga arzonlab, 150,42 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 20,69 so‘mga qimmatlab, 16 086,44 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 1,23 so‘mga qimmatlab, 74,75 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 50,47 so‘mga qimmatlab, 14 796,71 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,84 so‘mga arzonlab, 1 771,54 so‘mga tushdi.
…