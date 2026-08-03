4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 54,07 so‘mga qimmatlab, 13 815,45 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 4 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 29,28 so‘mga qimmatlab, 11 989,46 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 54,07 so‘mga qimmatlab, 13 815,45 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,94 so‘mga arzonlab, 149,48 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 39,38 so‘mga qimmatlab, 16 125,82 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 1,57 so‘mga qimmatlab, 76,32 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 25,22 so‘mga qimmatlab, 14 821,93 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,97 so‘mga qimmatlab, 1 775,51 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…