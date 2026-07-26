Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi

·100·Iqtisodiyot
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi

Transafg‘on yo‘nalishi loyihasini muhokama qilish. Foto: Ariana News

Minaqaviy xavfsizlik va geosiyosiy vaziyatning o‘zgarishi fonida Markaziy va Janubiy Osiyo o‘rtasidagi savdo-logistika zanjirida tub burilish yuz bermoqda. Asian Express nashrining xabar berishicha, O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistondagi beqarorlik sababli yuk tashish uchun Xitoy orqali o‘tadigan yangi muqobil transport yo‘lagini rasman integratsiya qilishga kelishib oldi.

O‘zbekiston Bosh vaziri o‘rinbosarining Islomobodga tashrifi davomida ushbu yangi yo‘nalishni ikki mamlakat o‘rtasidagi rasmiy transport yo‘lagiga aylantiruvchi muhim protokol imzolanishi kutilmoqda.

Nega Afg‘oniston va Eron yo‘nalishlaridan voz kechildi?

Ilgari Afg‘oniston orqali o‘tadigan marshrut eng qisqa va moliyaviy jihatdan eng tejamkor yo‘nalish hisoblanar, hatto «O‘zbekiston – Afg‘oniston – Pokiston» transafg‘on temir yo‘li loyihasiga asos sifatida ko‘rilayotgan edi. Biroq ikki asosiy omil bu rejalarni o‘zgartirib yubordi:

  1. Afg‘oniston yo‘nalishining yopilishi: Islomobod va Kobul o‘rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashishi ortidan, 2025 yilning oktyabr oyida Torxam va Chaman chegara o‘tish punktlari yopildi. Natijada bu transport yo‘lagi amalda o‘z faoliyatini to‘xtatdi.

  2. Eron omili: Tomonlar Eron hududi orqali o‘tadigan muqobil yo‘llarni ham ko‘rib chiqishdi. Ammo Eron atrofidagi harbiy va siyosiy keskinlikning ortib borishi ushbu variantning jozibadorligi va xavfsizligini sezilarli darajada pasaytirdi.

Yangi logistika sxemasi qanday ishlaydi?

Oxir-oqibat, uzunligi va transport xarajatlari yuqoriroq bo‘lishiga qaramay, Xitoy orqali o‘tadigan yo‘nalish eng ishonchli va oldindan aytib bo‘ladigan variant deb topildi.

  • Yo‘nalish ketma-ketligi: Pokiston tovarlari Xitoy bilan chegaradagi Sost (Sost) quruq porti orqali olib o‘tiladi.

  • Tranzit: Tovarlar Xitoyning g‘arbiy hududlari orqali o‘tib, so‘ng Markaziy Osiyo mamlakatlariga, jumladan O‘zbekistonga kirib keladi.

  • Afzalligi: Pokiston Markaziy Osiyoga barqaror ta’minot yo‘lagini qo‘lga kiritsa, Toshkent Pokiston portlari bilan uzluksiz aloqani saqlab qoladi.

Mintaqaviy transport yo‘laklarining solishtirma tahlili

Yo‘nalish

Asosiy ustunligi

Asosiy kamchiligi

Hozirgi maqomi

Afg‘oniston orqali

Eng qisqa va arzon yo‘l

Chegaralar yopiq, cheksiz siyosiy xavf-xatarlar

Amalda faoliyati to‘xtagan

Eron orqali

Dengiz portlariga chiqish imkoni

Mintaqadagi harbiy va siyosiy beqarorlik

Jozibadorligi past

Xitoy orqali (Yangi)

Yuqori xavfsizlik va barqarorlik

Masofa uzunligi va xarajatlarning yuqoriligi

Rasman integratsiya qilinmoqda

Raqamlarda: O‘zbekiston va Pokiston savdo aloqalari

Pokiston — O‘zbekistonning Janubiy Osiyodagi ikkinchi yirik savdo hamkori hisoblanadi. Yangi logistika zanjiri ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini saqlab qolish va yanada oshirishga xizmat qiladi.

  • 2025 yilgi umumiy savdo hajmi: $445,9 million

  • Pokiston eksporti: $120,9 million

  • O‘zbekiston hissasi: $325 million

Geosiyosiy xulosa:

Toshkent va Islomobodning bu qarori Xitoyning Markaziy va Janubiy Osiyoni bog‘lovchi asosiy transport-logistika xabi sifatidagi maqomini yanada mustahkamlaydi. Mintaqa mamlakatlari endilikda xavfsizlikni xarajatlardan yuqori qo‘ymoqda.

Ushbu muhim geosiyosiy va iqtisodiy tahlilni yaqinlaringizga yuboring!

Mintaqaviy savdo yo‘llarining o‘zgarishi Markaziy Osiyo iqtisodiyoti uchun tarixiy ahamiyatga ega.

Ushbu qaynok yangilik va tahliliy maqolani do‘stlaringiz va hamkorlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, Xitoy orqali o‘tadigan yangi yo‘nalish mahsulotlar narxiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

O'zbekistonPokistonAfg'onistonXitoyEron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdi24.07, 23:08O‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindiO‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindi24.07, 22:5827 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24.07, 16:17Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladiParrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi24.07, 10:5427 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda27 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda24.07, 10:4824 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23.07, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqda
O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqda