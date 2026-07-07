8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 10,44 so‘mga arzonlab, 13 734,36 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 8 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 20,73 so‘mga arzonlab, 12 021,32 so‘mga tushdi.
• Yevro 10,44 so‘mga arzonlab, 13 734,36 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 2,61 so‘mga qimmatlab, 157,64 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 27,66 so‘mga qimmatlab, 16 085,73 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,05 so‘mga qimmatlab, 74,23 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 46,05 so‘mga arzonlab, 14 894,46 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 3,46 so‘mga arzonlab, 1 769,25 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…