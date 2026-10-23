O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi

·149·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota muomalaga chiqarilgani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq Markaziy bank ushbu ma’lumotlarni rad etib, ular haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini bildirdi.

Regulyator fuqarolarni bunday xabarlarga ishonmaslikka va pul belgilarining yangi namunalari haqidagi ma’lumotlarni faqat Markaziy bankning rasmiy sahifalaridan olishga chaqirdi.

Hozirda eng yirik banknota qancha?

Markaziy bankning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda muomaladagi eng yirik nominaldagi qog‘oz pul — 200 ming so‘mlik banknota. U 2022 yilda muomalaga chiqarilgan bo‘lib, dizayni Buyuk Ipak yo‘li va Farg‘ona vodiysining qadimiy tarixiga bag‘ishlangan.

Shuningdek, muomalada 1 ming, 2 ming, 5 ming, 10 ming, 20 ming, 50 ming va 100 ming so‘mlik banknotalar ham mavjud. Tangalar esa 50, 100, 200, 500 va 1000 so‘mlik qiymatlarda chiqarilgan.

Yangi pul belgilarini muomalaga chiqarish Markaziy bank vakolatiga kiradi. Bunday banknotalar haqida rasmiy ma’lumotlar tegishli tartibda e’lon qilinadi. Shu sababli ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan, rasmiy tasdiqqa ega bo‘lmagan pul tasvirlari va xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.

Markaziy bank bir million so‘mlik banknotning yolg‘on ekanligi haqida xabar bermoqda.
Markaziy bankO‘zbekiston so‘mibanknotalarfeyk xabarlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...1 iyun 11:04Kichik biznes uchun soliqda yangi yengillik kutilmoqdaKichik biznes uchun soliqda yangi yengillik kutilmoqda26 may 21:33AVO bank omonatchisi 134 kundan beri pulini ololmayapti: Uy sotuvidan tushgan mablag‘ qamoqdaAVO bank omonatchisi 134 kundan beri pulini ololmayapti: Uy sotuvidan tushgan mablag‘ qamoqda29 sentabr 16:3219,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...4 avgust 18:02O‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdiO‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdi14 iyul 16:49Besh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBesh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandi21 iyun 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi