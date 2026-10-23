O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota muomalaga chiqarilgani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq Markaziy bank ushbu ma’lumotlarni rad etib, ular haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini bildirdi.
Regulyator fuqarolarni bunday xabarlarga ishonmaslikka va pul belgilarining yangi namunalari haqidagi ma’lumotlarni faqat Markaziy bankning rasmiy sahifalaridan olishga chaqirdi.
Hozirda eng yirik banknota qancha?
Markaziy bankning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda muomaladagi eng yirik nominaldagi qog‘oz pul — 200 ming so‘mlik banknota. U 2022 yilda muomalaga chiqarilgan bo‘lib, dizayni Buyuk Ipak yo‘li va Farg‘ona vodiysining qadimiy tarixiga bag‘ishlangan.
Shuningdek, muomalada 1 ming, 2 ming, 5 ming, 10 ming, 20 ming, 50 ming va 100 ming so‘mlik banknotalar ham mavjud. Tangalar esa 50, 100, 200, 500 va 1000 so‘mlik qiymatlarda chiqarilgan.
Yangi pul belgilarini muomalaga chiqarish Markaziy bank vakolatiga kiradi. Bunday banknotalar haqida rasmiy ma’lumotlar tegishli tartibda e’lon qilinadi. Shu sababli ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan, rasmiy tasdiqqa ega bo‘lmagan pul tasvirlari va xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.
Izohlar 0
…