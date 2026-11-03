4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 4 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 29,94 so‘mga arzonlab, 11 911,71 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 63,34 so‘mga arzonlab, 13 319,67 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,16 so‘mga arzonlab, 146,49 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 42,55 so‘mga arzonlab, 15 974,79 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,34 so‘mga arzonlab, 75,27 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 18,78 so‘mga arzonlab, 14 537,11 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 10,95 so‘mga arzonlab, 1 785,22 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…