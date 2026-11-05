Bozorda sotuvchiga qalbaki pullar berilgani aytilmoqda (video)

·69·Jamiyat
Bozorda sotuvchiga qalbaki pullar berilgani aytilmoqda (video)

O‘zbekistondagi bozorlardan birida sotuvchi qalbaki banknotalar bilan aldangani haqida xabar tarqaldi. Videoda xaridor tomonidan berilgan pullar orasida haqiqiy banknotalar bilan birga soxta kupyuralar ham borligi aytiladi. Tasvirda soxta 200 ming so‘mlik banknota ko‘rsatilgani, sotuvchi sherigidan bunday pullardan nechta ekanini so‘raganida u esa to‘rtta deb javob bergani aks etgan. Soxta kupyuralarning tashqi ko‘rinishi asl pullarga o‘xshashligi sababli ularni bir qarashda farqlash qiyin bo‘lgani aytilmoqda.

Mazkur holat yuzasidan hozircha voqea sodir bo‘lgan bozor, yetkazilgan zarar miqdori va huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ko‘rilgan choralar haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Mutaxassislar avvalroq qalbaki pullarni aniqlashda banknotaning himoya ipi, seriya raqamlari va bo‘rtma tasvirlariga e’tibor berishni tavsiya qilgan. Shuningdek, kupyurani qo‘l bilan ushlab ko‘rish va zarur hollarda maxsus vositalar yordamida tekshirish ham muhim.

Fuqarolarga naqd pul qabul qilishda ehtiyotkor bo‘lish, banknotalarni birma-bir tekshirish va hisob-kitob vaqtida pullarni xaridorning ko‘z o‘ngida sanab olish tavsiya etiladi. Agar kupyuraning haqiqiyligiga shubha tug‘ilsa, uni muomalaga kiritmasdan, tekshiruv uchun bankka topshirish maqsadga muvofiq.

qalbaki pullarO‘zbekiston Markaziy bankifiribgarlikbanknotalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdiO‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi23 oktabr 19:41Angrendagi “yashirin bosmaxona”: uyda 80 mln so‘mga yaqin soxta pul yasaganlar qo‘lga tushdiAngrendagi “yashirin bosmaxona”: uyda 80 mln so‘mga yaqin soxta pul yasaganlar qo‘lga tushdi3 noyabr 11:59Namanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiNamanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandi3 oktabr 12:45297 million so‘mlik qalbaki banknotlarni 148 million so‘mga pullagan shaxs qo‘lga olindi297 million so‘mlik qalbaki banknotlarni 148 million so‘mga pullagan shaxs qo‘lga olindi7 oktabr 10:10Keshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldiKeshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldi6 avgust 11:04Buxoroda 1 500 dan ortiq qalbaki banknota va marixuana topildiBuxoroda 1 500 dan ortiq qalbaki banknota va marixuana topildi23 oktabr 16:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi