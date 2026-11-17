Qozon–Sochi reysida chaqaloq tug‘ilgani haqidagi xabar yolg‘on ekani ma’lum bo‘ldi
Rossiyada Qozon–Sochi yo‘nalishida uchgan samolyot bortida yo‘lovchi ayol farzandli bo‘lgani haqida tarqalgan xabarlar haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan radioaloqa yozuvi haqiqiy hodisa emas, balki maxsus dasturda modellashtirilgani ma’lum bo‘ldi.
14 noyabr kuni Rossiyaning bir qator OAVlari samolyotda 35 haftalik homilador ayolning to‘lg‘og‘i boshlangani, ekipaj esa laynerni Moskvadagi Vnukovo aeroportiga favqulodda qo‘ndirishni so‘ragani haqida xabar bergandi. Go‘yoki samolyot yerga qo‘nishidan oldin chaqaloq tug‘ilgan, yo‘lovchilar orasida bo‘lgan shifokor esa ayolga yordam ko‘rsatgan.
Xabarlarda aviadispetcherning «Endi bortingizda 177 nafar yo‘lovchi bor», degan hazilomuz gapi ham keltirilgan. Ushbu lavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab nashrlar tomonidan haqiqiy voqea sifatida yoritilgan.
Biroq keyinchalik aviadispetcher Vasiliy Filin videoga izoh berib, undagi radioaloqa maxsus simulyator dasturida yaratilganini ma’lum qilgan. Uning aytishicha, bu orqali aviadispetcherlar favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilishini ko‘rsatish maqsad qilingan. Haqiqiy ish jarayonini to‘g‘ridan to‘g‘ri tasvirga olish mumkin bo‘lmagani uchun u mashg‘ulotlarni maxsus dasturda namoyish etadi.
Shu tariqa, Qozon–Sochi reysida chaqaloq tug‘ilgani, samolyot Vnukovo aeroportiga favqulodda qo‘ngani va bortidagi yo‘lovchilar soni 177 nafarga yetgani haqidagi xabarlar sahnalashtirilgan lavhaga asoslangan bo‘lib chiqdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…