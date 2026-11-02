Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
O‘zbekiston hukumati yoqilg‘i-energetika tizimida bozor tamoyillarini joriy etish hamda aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan ikkita muhim qarorni qabul qildi. Unga muvofiq, aholi uchun suyultirilgan gaz (propan) narxi rasman tasdiqlandi, tabiiy gaz yetib bormagan xonadonlar uchun elektr iste’molining bazaviy me’yori sezilarli darajada oshirildi hamda ehtiyojmand oilalarga oylik kompensatsiya mexanizmi joriy etildi.
Qabul qilingan hujjatlar bilan aholining isitish va maishiy ehtiyojlari uchun zarur bo‘lgan narx va tariflarda aniq mezonlar belgilab qo‘yildi.
Suyultirilgan gaz va yetkazib berish narxi qancha bo‘ladi?
2026 yil 15 noyabrdan boshlab respublika bo‘yicha propan narxlari bo‘yicha quyidagi tartib amalga kiradi:
Propanning chakana narxi: Aholiga sotiladigan suyultirilgan gazning 1 kilogrammi uchun chakana baho QQS bilan birgalikda 5 000 so‘m etib belgilandi;
Yetkazib berish xizmati cheklovi: «LPG-Trade» MCHJ tomonidan maishiy gaz ballonlarini aholi xonadonlariga yetkazib berish xizmatining yuqori chegarasi 1 kilogramm uchun QQS bilan 1 300 so‘mdan oshmasligi ko‘rsatib o‘tildi.
Elektr energiyasi bo‘yicha bazaviy me’yor 350 kVt·soatga yetkazildi
Tabiiy gaz tarmoqlari yo‘q bo‘lgan yoki ularni uzluksiz ta’minlash imkoniyati cheklangan aholi maskanlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun alohida imtiyoz berildi:
Me’yorning oshirilishi: 2026 yil 1 noyabrdan e’tiboran gaz bo‘lmagan hududlardagi iste’molchilar uchun elektr energiyasining oylik bazaviy me’yori amaldagi 200 kVt·soatdan 350 kVt·soatgacha oshirildi;
Isitish mavsumidagi yengillik: Mazkur chora qish mavsumida ovqat pishirish va xonadonlarni isitishda asosiy yuklama elektr tarmoqlariga tushishini inobatga olib, oilalar budjetini himoya qilishga xizmat qiladi.
Ehtiyojmand oilalarga 60 ming so‘mgacha davlat kompensatsiyasi
Qaror bilan ijtimoiy reyestrga kiritilgan, ko‘makka muhtoj qatlam uchun gaz xarajatlarini qisman qoplash tizimi yaratildi:
Har bir kilogramm uchun 3 ming so‘m: Ehtiyojmand oilalar tomonidan xarid qilingan suyultirilgan gazning har 1 kilogrammi uchun davlat budjetidan 3 000 so‘mdan kompensatsiya beriladi;
Oylik limit va umumiy to‘lov: Kompensatsiya bir oyda 20 kilogrammgacha bo‘lgan hajm uchun to‘lanadi. Bu esa ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlar oyiga 60 000 so‘mgacha to‘g‘ridan to‘g‘ri moliyaviy ko‘mak olishini anglatadi.
Izohlar 0
…