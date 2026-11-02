Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?

·0·Iqtisodiyot
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?

O‘zbekiston hukumati yoqilg‘i-energetika tizimida bozor tamoyillarini joriy etish hamda aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan ikkita muhim qarorni qabul qildi. Unga muvofiq, aholi uchun suyultirilgan gaz (propan) narxi rasman tasdiqlandi, tabiiy gaz yetib bormagan xonadonlar uchun elektr iste’molining bazaviy me’yori sezilarli darajada oshirildi hamda ehtiyojmand oilalarga oylik kompensatsiya mexanizmi joriy etildi.

Qabul qilingan hujjatlar bilan aholining isitish va maishiy ehtiyojlari uchun zarur bo‘lgan narx va tariflarda aniq mezonlar belgilab qo‘yildi.

Suyultirilgan gaz va yetkazib berish narxi qancha bo‘ladi?

2026 yil 15 noyabrdan boshlab respublika bo‘yicha propan narxlari bo‘yicha quyidagi tartib amalga kiradi:

  • Propanning chakana narxi: Aholiga sotiladigan suyultirilgan gazning 1 kilogrammi uchun chakana baho QQS bilan birgalikda 5 000 so‘m etib belgilandi;

  • Yetkazib berish xizmati cheklovi: «LPG-Trade» MCHJ tomonidan maishiy gaz ballonlarini aholi xonadonlariga yetkazib berish xizmatining yuqori chegarasi 1 kilogramm uchun QQS bilan 1 300 so‘mdan oshmasligi ko‘rsatib o‘tildi.

Elektr energiyasi bo‘yicha bazaviy me’yor 350 kVt·soatga yetkazildi

Tabiiy gaz tarmoqlari yo‘q bo‘lgan yoki ularni uzluksiz ta’minlash imkoniyati cheklangan aholi maskanlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun alohida imtiyoz berildi:

  • Me’yorning oshirilishi: 2026 yil 1 noyabrdan e’tiboran gaz bo‘lmagan hududlardagi iste’molchilar uchun elektr energiyasining oylik bazaviy me’yori amaldagi 200 kVt·soatdan 350 kVt·soatgacha oshirildi;

  • Isitish mavsumidagi yengillik: Mazkur chora qish mavsumida ovqat pishirish va xonadonlarni isitishda asosiy yuklama elektr tarmoqlariga tushishini inobatga olib, oilalar budjetini himoya qilishga xizmat qiladi.

Ehtiyojmand oilalarga 60 ming so‘mgacha davlat kompensatsiyasi

Qaror bilan ijtimoiy reyestrga kiritilgan, ko‘makka muhtoj qatlam uchun gaz xarajatlarini qisman qoplash tizimi yaratildi:

  • Har bir kilogramm uchun 3 ming so‘m: Ehtiyojmand oilalar tomonidan xarid qilingan suyultirilgan gazning har 1 kilogrammi uchun davlat budjetidan 3 000 so‘mdan kompensatsiya beriladi;

  • Oylik limit va umumiy to‘lov: Kompensatsiya bir oyda 20 kilogrammgacha bo‘lgan hajm uchun to‘lanadi. Bu esa ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlar oyiga 60 000 so‘mgacha to‘g‘ridan to‘g‘ri moliyaviy ko‘mak olishini anglatadi.

suyultirilgan gazelektr energiyasiijtimoiy kompensatsiyaLPG-Trade
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi6 oktabr 22:43Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?7 oktabr 10:23O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?28 avgust 09:48O‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindiO‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindi6 iyul 11:16Issiqxonachilarga katta yengillik: Elektr energiyasi xarajatining yarmi qoplab beriladiIssiqxonachilarga katta yengillik: Elektr energiyasi xarajatining yarmi qoplab beriladi14 oktabr 16:03Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...1 iyun 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi
29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi