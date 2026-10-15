Toshkentda o‘zini obodonlashtirish xodimi deb tanishtirib, fuqarolardan pul so‘rayotganlar aniqlandi

·50·Jamiyat
Toshkentda o‘zini obodonlashtirish xodimi deb tanishtirib, fuqarolardan pul so‘rayotganlar aniqlandi

Toshkent shahrining Olmazor tumanida ayrim shaxslar o‘zlarini obodonlashtirish xizmati xodimlari sifatida tanishtirib, fuqarolardan pul talab qilayotgani haqida xabarlar tarqaldi.

Fuqarolarga bunday vaziyatlarda hushyor bo‘lish, o‘zini xizmat xodimi deb tanishtirgan shaxslardan xizmat guvohnomasi yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko‘rsatishni so‘rash tavsiya etiladi.

Shuningdek, shubhali holatlarga duch kelgan fuqarolar tegishli idoralarga murojaat qilib, vaziyat haqida xabar berishlari mumkin.

Hozircha mazkur holat yuzasidan rasmiy idoralarning batafsil izohi keltirilmagan. Qo‘shimcha ma’lumotlar e’lon qilinsa, vaziyatga oydinlik kiritilishi mumkin.

ToshkentOlmazor tumaniobodonlashtirish xizmatifuqarolardan pul talab qilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiRolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadi18 avgust 21:15Yo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiYo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildi5 iyun 14:48Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiToshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildi4 iyun 14:17Tadbirkor foydasiga 750 mln. so‘m mablag‘ undirildiTadbirkor foydasiga 750 mln. so‘m mablag‘ undirildi1 iyun 13:17Qibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandiQibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandi21 iyul 01:02Qashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdiQashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdi19 sentabr 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?