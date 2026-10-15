Toshkentda o‘zini obodonlashtirish xodimi deb tanishtirib, fuqarolardan pul so‘rayotganlar aniqlandi
Toshkent shahrining Olmazor tumanida ayrim shaxslar o‘zlarini obodonlashtirish xizmati xodimlari sifatida tanishtirib, fuqarolardan pul talab qilayotgani haqida xabarlar tarqaldi.
Fuqarolarga bunday vaziyatlarda hushyor bo‘lish, o‘zini xizmat xodimi deb tanishtirgan shaxslardan xizmat guvohnomasi yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko‘rsatishni so‘rash tavsiya etiladi.
Shuningdek, shubhali holatlarga duch kelgan fuqarolar tegishli idoralarga murojaat qilib, vaziyat haqida xabar berishlari mumkin.
Hozircha mazkur holat yuzasidan rasmiy idoralarning batafsil izohi keltirilmagan. Qo‘shimcha ma’lumotlar e’lon qilinsa, vaziyatga oydinlik kiritilishi mumkin.
Izohlar 0
…