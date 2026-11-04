To‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldi

·0·Jamiyat
To‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida to‘y marosimi vaqtida serqatnov yo‘lni to‘sib, raqsga tushgan 8 nafar kuyovjo‘ra ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.
  • 2026 yil 31 oktyabr kuni Gulsaroy ko‘chasida sodir bo‘lgan ushbu tartibsizlik uchun yigitlarning biri 5 sutkaga, qolgan 7 nafari esa 7 sutkaga ozodlikdan mahrum etildi.

Toshkent shahrida to‘y marosimi vaqtida jamoat tartibini buzib, serqatnov avtomobil yo‘lida sun’iy tirbandlik hosil qilgan va raqsga tushgan bir guruh yoshlarga nisbatan qat’iy qonuniy chora ko‘rildi. Olmazor tumani jinoyat ishlari bo‘yicha sudi qarori bilan yo‘l harakati xavfsizligini mensimay, qoidalarni oyoqosti qilgan 8 nafar kuyovjo‘ra ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.

Huquq-tartibot organlari va sud tizimi shahar ko‘chalarini shaxsiy ko‘ngilochar maydonga aylantirishga urinish jazosiz qolmasligini yana bir bor amalda ko‘rsatdi.

Gulsaroydagi tartibsizlik: Voqea aslida qanday yuz bergan?

Hodisa tafsilotlari va kuyovjo‘ralarning harakatlari bo‘yicha quyidagilar ma’lum bo‘ldi:

  • Vaqti va manzili: Qoidabuzarlik 2026 yil 31 oktyabr kuni soat 16:00 atrofida Olmazor tumani hududidan o‘tgan Gulsaroy ko‘chasida sodir bo‘lgan;

  • Yo‘lni to‘sib raqsga tushish: Kelinni kuzatish marosimi paytida 19 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan sakkiz nafar yigit avtomashinalar qatnovi to‘xtab qolishiga qaramay, yo‘lning qatnov qismiga chiqib, baland musiqa ostida raqsga tushgan va boshqa haydovchilarning harakatiga ochiqdan-ochiq to‘sqinlik qilgan.

Sud zalidagi «pushaymonlik» va chiqarilgan hukm

Tartibbuzarlarning xatti-harakatlari Toshkent shahri Olmazor tumani jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ko‘rib chiqildi:

  • Sudlanuvchilarning ko‘rsatmasi: Qo‘lga olingan shaxslar sud majlisida o‘z qilmishlarini oqlashga urinib, «ozgina xursandchilik va to‘y taassurotlari ostida emotsiyaga berilib ketganliklari»ni, ishlari noto‘g‘ri bo‘lganini tushunib yetganliklarini va bunday holat boshqa takrorlanmasligini aytib, uzr so‘rashgan;

  • Ma’muriy javobgarlik va qamoq jazosi: Sud ularning barchasini O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 183-moddasi (Mayda bezorilik) bilan aybdor deb topdi. Sud qarori bilan yigitlarning biriga 5 sutka, qolgan 7 nafariga esa 7 sutkadan ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

Hukm e’lon qilingan 2026 yil 3 noyabr kunidan boshlab huquqbuzarlar jazo muddatini o‘tash uchun Toshkent shahar IIBBning Maxsus qabulxonasiga joylashtirildi. Mutasaddi idoralar haydovchilar va to‘y tashkilotchilarini jamoat tartibini buzmaslikka hamda yo‘l harakati qatnashchilarining erkin harakatlanishiga xalaqit bermaslikka qat’iy chaqiradi.

Toshkent shahar IIBBOlmazor tumani sudiMayda bezorilikGulsaroy ko‘chasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildiToshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildiKecha 12:16Qozog‘istonda ijarachi uy egasiga tan jarohati yetkazdi va 30 sutkaga qamaldi (video)Qozog‘istonda ijarachi uy egasiga tan jarohati yetkazdi va 30 sutkaga qamaldi (video)29 oktabr 16:44“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi2 noyabr 10:17Toshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldiToshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldi1 noyabr 23:42Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindiJonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi31 oktabr 12:48Qozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldiQozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldi2 oktabr 20:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?