To‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida to‘y marosimi vaqtida serqatnov yo‘lni to‘sib, raqsga tushgan 8 nafar kuyovjo‘ra ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.
- 2026 yil 31 oktyabr kuni Gulsaroy ko‘chasida sodir bo‘lgan ushbu tartibsizlik uchun yigitlarning biri 5 sutkaga, qolgan 7 nafari esa 7 sutkaga ozodlikdan mahrum etildi.
Toshkent shahrida to‘y marosimi vaqtida jamoat tartibini buzib, serqatnov avtomobil yo‘lida sun’iy tirbandlik hosil qilgan va raqsga tushgan bir guruh yoshlarga nisbatan qat’iy qonuniy chora ko‘rildi. Olmazor tumani jinoyat ishlari bo‘yicha sudi qarori bilan yo‘l harakati xavfsizligini mensimay, qoidalarni oyoqosti qilgan 8 nafar kuyovjo‘ra ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.
Huquq-tartibot organlari va sud tizimi shahar ko‘chalarini shaxsiy ko‘ngilochar maydonga aylantirishga urinish jazosiz qolmasligini yana bir bor amalda ko‘rsatdi.
Gulsaroydagi tartibsizlik: Voqea aslida qanday yuz bergan?
Hodisa tafsilotlari va kuyovjo‘ralarning harakatlari bo‘yicha quyidagilar ma’lum bo‘ldi:
Vaqti va manzili: Qoidabuzarlik 2026 yil 31 oktyabr kuni soat 16:00 atrofida Olmazor tumani hududidan o‘tgan Gulsaroy ko‘chasida sodir bo‘lgan;
Yo‘lni to‘sib raqsga tushish: Kelinni kuzatish marosimi paytida 19 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan sakkiz nafar yigit avtomashinalar qatnovi to‘xtab qolishiga qaramay, yo‘lning qatnov qismiga chiqib, baland musiqa ostida raqsga tushgan va boshqa haydovchilarning harakatiga ochiqdan-ochiq to‘sqinlik qilgan.
Sud zalidagi «pushaymonlik» va chiqarilgan hukm
Tartibbuzarlarning xatti-harakatlari Toshkent shahri Olmazor tumani jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ko‘rib chiqildi:
Sudlanuvchilarning ko‘rsatmasi: Qo‘lga olingan shaxslar sud majlisida o‘z qilmishlarini oqlashga urinib, «ozgina xursandchilik va to‘y taassurotlari ostida emotsiyaga berilib ketganliklari»ni, ishlari noto‘g‘ri bo‘lganini tushunib yetganliklarini va bunday holat boshqa takrorlanmasligini aytib, uzr so‘rashgan;
Ma’muriy javobgarlik va qamoq jazosi: Sud ularning barchasini O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 183-moddasi (Mayda bezorilik) bilan aybdor deb topdi. Sud qarori bilan yigitlarning biriga 5 sutka, qolgan 7 nafariga esa 7 sutkadan ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Hukm e’lon qilingan 2026 yil 3 noyabr kunidan boshlab huquqbuzarlar jazo muddatini o‘tash uchun Toshkent shahar IIBBning Maxsus qabulxonasiga joylashtirildi. Mutasaddi idoralar haydovchilar va to‘y tashkilotchilarini jamoat tartibini buzmaslikka hamda yo‘l harakati qatnashchilarining erkin harakatlanishiga xalaqit bermaslikka qat’iy chaqiradi.
Izohlar 0
…