Bugun Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tavallud kunini nishonlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 4 noyabr sanasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyeva o‘z tavallud kunini nishonlamoqda.
- U o‘z faoliyatida mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash, gumanitar loyihalar hamda davlat boshqaruvini ochiqlik tamoyillari asosida shakllantirishga alohida e’tibor qaratib kelmoqda.
Bugun, 4 noyabr sanasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyeva o‘z tavallud kunini nishonlamoqda.
So‘nggi yillarda mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ijtimoiy-siyosiy, gumanitar va ta’lim sohasidagi islohotlarning markazida turgan Saida Mirziyoyeva o‘zining qat’iyati, strategik tafakkuri va zamonaviy rahbarlik salohiyati bilan ajralib turadi.
Xalqaro diplomatiya va global tashabbuslar
Saida Mirziyoyevaning rahbarlik faoliyatida O‘zbekistonning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash va mamlakat manfaatlarini faol ilgari surish alohida o‘rin egallaydi:
Tashqi hamkorlik: Nufuzli xorijiy hamkorlar, global tashkilotlar va yetakchi davlatlar vakillari bilan muloqotlarni yangi bosqichga olib chiqish;
Gumanitar loyihalar: Madaniyat, milliy meros, so‘z erkinligi hamda inson huquqlari bo‘yicha xalqaro platformalarda muhim tashabbuslarni ilgari surish;
Zamonaviy yondashuv: Davlat boshqaruvi va muloqot mexanizmlarini ochiqlik, tezkorlik hamda jamoatchilik bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa tamoyillari asosida shakllantirish.
Islohotlar samarasi va inson qadri
Prezident Administratsiyasi faoliyatini muvofiqlashtirishda asosiy e’tibor davlat siyosatining har bir fuqaro hayotida amaliy aks etishiga qaratilmoqda:
Xotin-qizlar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash: Gender tengligi, ayollarning jamiyatdagi mavqeyini mustahkamlash va yosh iste’dodlarga yo‘l ochish borasidagi dasturlar;
Ta’lim va ijtimoiy infratuzilma: Maktab ta’limini isloh qilish, bolalar sog‘lig‘i va ularning sifatli bilim olishi uchun sharoit yaratish bo‘yicha loyihalarning samaradorligini oshirish.
Mas’uliyatli va strategik davlat xizmatida faoliyat yuritayotgan Saida Shavkatovna Mirziyoyevaga yurtimiz ravnaqi yo‘lidagi ezgu tashabbuslarida ulkan zafarlar, mustahkam sog‘lik, oilaviy xotirjamlik va bardavom kuch-g‘ayrat tilaymiz.
Izohlar 0
…