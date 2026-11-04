Bugun Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tavallud kunini nishonlamoqda

·56·Jamiyat
Bugun Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tavallud kunini nishonlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 4 noyabr sanasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyeva o‘z tavallud kunini nishonlamoqda.
  • U o‘z faoliyatida mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash, gumanitar loyihalar hamda davlat boshqaruvini ochiqlik tamoyillari asosida shakllantirishga alohida e’tibor qaratib kelmoqda.

Bugun, 4 noyabr sanasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyeva o‘z tavallud kunini nishonlamoqda.

So‘nggi yillarda mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ijtimoiy-siyosiy, gumanitar va ta’lim sohasidagi islohotlarning markazida turgan Saida Mirziyoyeva o‘zining qat’iyati, strategik tafakkuri va zamonaviy rahbarlik salohiyati bilan ajralib turadi.

Xalqaro diplomatiya va global tashabbuslar

Saida Mirziyoyevaning rahbarlik faoliyatida O‘zbekistonning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash va mamlakat manfaatlarini faol ilgari surish alohida o‘rin egallaydi:

  • Tashqi hamkorlik: Nufuzli xorijiy hamkorlar, global tashkilotlar va yetakchi davlatlar vakillari bilan muloqotlarni yangi bosqichga olib chiqish;

  • Gumanitar loyihalar: Madaniyat, milliy meros, so‘z erkinligi hamda inson huquqlari bo‘yicha xalqaro platformalarda muhim tashabbuslarni ilgari surish;

  • Zamonaviy yondashuv: Davlat boshqaruvi va muloqot mexanizmlarini ochiqlik, tezkorlik hamda jamoatchilik bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa tamoyillari asosida shakllantirish.

Islohotlar samarasi va inson qadri

Prezident Administratsiyasi faoliyatini muvofiqlashtirishda asosiy e’tibor davlat siyosatining har bir fuqaro hayotida amaliy aks etishiga qaratilmoqda:

  • Xotin-qizlar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash: Gender tengligi, ayollarning jamiyatdagi mavqeyini mustahkamlash va yosh iste’dodlarga yo‘l ochish borasidagi dasturlar;

  • Ta’lim va ijtimoiy infratuzilma: Maktab ta’limini isloh qilish, bolalar sog‘lig‘i va ularning sifatli bilim olishi uchun sharoit yaratish bo‘yicha loyihalarning samaradorligini oshirish.

Mas’uliyatli va strategik davlat xizmatida faoliyat yuritayotgan Saida Shavkatovna Mirziyoyevaga yurtimiz ravnaqi yo‘lidagi ezgu tashabbuslarida ulkan zafarlar, mustahkam sog‘lik, oilaviy xotirjamlik va bardavom kuch-g‘ayrat tilaymiz.

Saida MirziyoyevaPrezident AdministratsiyasiO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva bugun 42 yoshni qarshi olmoqdaSaida Mirziyoyeva bugun 42 yoshni qarshi olmoqdaBugun 06:02Saida Mirziyoyeva axlat qutisidagi mushukchani ko‘rib, befarq o‘tib ketmadi (video)Saida Mirziyoyeva axlat qutisidagi mushukchani ko‘rib, befarq o‘tib ketmadi (video)29 sentabr 16:00Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarSaida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablar15 sentabr 22:17O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladiO‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi21 oktabr 17:18Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)27 sentabr 08:51Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildiSaida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildi3 avgust 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi