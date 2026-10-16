Olmazor tumanida 16 yoshli qiz o‘z uyida osilgan holda topildi

·67·Jamiyat
Olmazor tumanida 16 yoshli qiz o‘z uyida osilgan holda topildi

Toshkent shahrining Olmazor tumanida 16 yoshli qiz xonadonda vafot etgan holda topildi. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov ma’lum qildi.

Uning bildirishicha, 2026 yil 12 oktyabr kuni soat 18:12 da «112» raqami orqali kelib tushgan xabar asosida Toshkent shahri Olmazor tumanidagi «Ibrohim ota» mahallasi, Chuqursoy ko‘chasida joylashgan xonadonda 2010 yil 17 avgustda tug‘ilgan M.R.ning vafot etgani aniqlangan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qizning ukasi uy eshigi qulflangani sababli balkon orqali xonadonga kirgan va opasini osilgan holatda ko‘rgan. Hodisa joyiga yetib kelgan tez tibbiy yordam xodimlari uning vafot etganini qayd etgan.

Ayni vaqtda mazkur holatning barcha tafsilotlarini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

M.R.Olmazor tumaniBosh prokuraturaIbrohim ota
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqdaToshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqda7 oktabr 13:49Erkatoy qizga uylanish kerakmi? Baxtli oilaning kutilmagan siriErkatoy qizga uylanish kerakmi? Baxtli oilaning kutilmagan siri13 oktabr 15:12Olmazor tumanida transformator yonib ketdiOlmazor tumanida transformator yonib ketdi1 iyun 22:46Qiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandiQiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandi4 oktabr 22:25Uch tumanda issiq suv besh kunga oʻchiriladiUch tumanda issiq suv besh kunga oʻchiriladi4 may 11:59Toshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdiToshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdi3 avgust 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?