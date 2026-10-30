Qurilmalarni quvvatlab oling: Bugun Toshkentning 8 ta tumanida svet 6 soatga o‘chiriladi

·58·Jamiyat
Qurilmalarni quvvatlab oling: Bugun Toshkentning 8 ta tumanida svet 6 soatga o‘chiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrining sakkizta tumanida elektr tarmoqlarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash maqsadida 30 oktyabr kuni soat 10:00 dan 16:00 gacha elektr energiyasi vaqtincha o‘chiriladi.
  • Bektemir, Olmazor, Yakkasaroy, Mirzo Ulug‘bek, Shayxontohur, Uchtepa, Chilonzor va Yashnobod tumanlaridagi qator mahallalarda rejali ta’mirlash ishlari olib boriladi.

Toshkent shahri aholisi va korxona-tashkilotlari diqqatiga: bugun, 30 oktyabr kuni poytaxtning sakkizta yirik tumanidagi ayrim mahalla va ko‘chalarda elektr ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi.

Mutasaddi tashkilotlar tomonidan elektr tarmoqlarini kuz-qish mavsumiga sifatli tayyorlash hamda tarmoqlarda zarur rejali ta’mirlash ishlarini olib borish maqsadida soat 10:00 dan 16:00 gacha (jami 6 soat) elektr energiyasi uzib turiladi.

Chiroq o‘chadigan hududlar va mahallalar ro‘yxati

Rejali ta’mirlash ishlari sababli quyidagi tumanlar va mahallalarda vaqtincha cheklovlar joriy etiladi:

  • Bektemir tumani: «Abay», «Sohil», «Chashma», «Nurli Yo‘l» va «Musaffo» mahallalari;

  • Olmazor tumani: «Sebzor», «Yangi Sebzor», «Ahil» va «Umid» mahallalari;

  • Yakkasaroy tumani: «Meros» mahallasi;

  • Mirzo Ulug‘bek tumani: «Katta Qorasuv» mahallasi;

  • Shayxontohur tumani: «Ibn Sino» mahallasi;

  • Uchtepa tumani: «Chamanzor» mahallasi;

  • Chilonzor tumani: «Chilonzor» mahallasi;

  • Yashnobod tumani: «Chinor» mahallasi.

Iste’molchilarga tavsiya va ogohlantirish

Rejali o‘chirish vaqtida aholiga noqulayliklarni kamaytirish maqsadida quyidagi choralarni ko‘rish tavsiya etiladi:

  • Qurilmalarni quvvatlash: Smartfonlar, noutbuklar, pauerbanklar (powerbank) hamda zarur akkumulatorli asboblarni oldindan to‘liq zaryadlab olish;

  • Maishiy texnika xavfsizligi: Elektr ta’minoti tarmoqqa qayta ulanganda kuchlanishning keskin o‘zgarishi (perepad) xavfini oldini olish uchun sezgir maishiy texnikalarni rozetkadan sug‘urib qo‘yish;

  • Qayta tiklanish: Mazkur mahallalarda ta’mirlash-tiklash ishlari belgilangan vaqtdan oldinroq yakunlansa, elektr ta’minoti soat 16:00 dan avval ham tarmoqqa ulanishi mumkin.

Keltirilgan vaqtinchalik noqulayliklar tarmoqlardagi barqarorlikni ta’minlash va kelgusidagi avariyaviy holatlarning oldini olishga qaratilgani ma’lum qilingan.

Toshkent elektr ta’minotiElektr energiyasi uzilishiHududiy elektr tarmoqlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MIB Samarqandda «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ foydasiga 89,4 mlrd so‘m undirdiMIB Samarqandda «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ foydasiga 89,4 mlrd so‘m undirdi28 oktabr 19:37Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandiSardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandi28 iyul 12:22Elektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiElektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandi29 iyun 08:3624 sentyabr kuni Toshkentning ikki tumanida gaz o‘chiriladi24 sentyabr kuni Toshkentning ikki tumanida gaz o‘chiriladi24 sentabr 07:00Toshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladi7 sentabr 14:04Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)16 avgust 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi