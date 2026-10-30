Qurilmalarni quvvatlab oling: Bugun Toshkentning 8 ta tumanida svet 6 soatga o‘chiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrining sakkizta tumanida elektr tarmoqlarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash maqsadida 30 oktyabr kuni soat 10:00 dan 16:00 gacha elektr energiyasi vaqtincha o‘chiriladi.
- Bektemir, Olmazor, Yakkasaroy, Mirzo Ulug‘bek, Shayxontohur, Uchtepa, Chilonzor va Yashnobod tumanlaridagi qator mahallalarda rejali ta’mirlash ishlari olib boriladi.
Toshkent shahri aholisi va korxona-tashkilotlari diqqatiga: bugun, 30 oktyabr kuni poytaxtning sakkizta yirik tumanidagi ayrim mahalla va ko‘chalarda elektr ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi.
Mutasaddi tashkilotlar tomonidan elektr tarmoqlarini kuz-qish mavsumiga sifatli tayyorlash hamda tarmoqlarda zarur rejali ta’mirlash ishlarini olib borish maqsadida soat 10:00 dan 16:00 gacha (jami 6 soat) elektr energiyasi uzib turiladi.
Chiroq o‘chadigan hududlar va mahallalar ro‘yxati
Rejali ta’mirlash ishlari sababli quyidagi tumanlar va mahallalarda vaqtincha cheklovlar joriy etiladi:
Bektemir tumani: «Abay», «Sohil», «Chashma», «Nurli Yo‘l» va «Musaffo» mahallalari;
Olmazor tumani: «Sebzor», «Yangi Sebzor», «Ahil» va «Umid» mahallalari;
Yakkasaroy tumani: «Meros» mahallasi;
Mirzo Ulug‘bek tumani: «Katta Qorasuv» mahallasi;
Shayxontohur tumani: «Ibn Sino» mahallasi;
Uchtepa tumani: «Chamanzor» mahallasi;
Chilonzor tumani: «Chilonzor» mahallasi;
Yashnobod tumani: «Chinor» mahallasi.
Iste’molchilarga tavsiya va ogohlantirish
Rejali o‘chirish vaqtida aholiga noqulayliklarni kamaytirish maqsadida quyidagi choralarni ko‘rish tavsiya etiladi:
Qurilmalarni quvvatlash: Smartfonlar, noutbuklar, pauerbanklar (powerbank) hamda zarur akkumulatorli asboblarni oldindan to‘liq zaryadlab olish;
Maishiy texnika xavfsizligi: Elektr ta’minoti tarmoqqa qayta ulanganda kuchlanishning keskin o‘zgarishi (perepad) xavfini oldini olish uchun sezgir maishiy texnikalarni rozetkadan sug‘urib qo‘yish;
Qayta tiklanish: Mazkur mahallalarda ta’mirlash-tiklash ishlari belgilangan vaqtdan oldinroq yakunlansa, elektr ta’minoti soat 16:00 dan avval ham tarmoqqa ulanishi mumkin.
Keltirilgan vaqtinchalik noqulayliklar tarmoqlardagi barqarorlikni ta’minlash va kelgusidagi avariyaviy holatlarning oldini olishga qaratilgani ma’lum qilingan.
Izohlar 0
…