Sariosiyoda Qizil kitobga kirgan qo‘ng‘ir ayiqni ovlagan brakonerlar ushlandi

·48·Jamiyat
Sariosiyoda Qizil kitobga kirgan qo‘ng‘ir ayiqni ovlagan brakonerlar ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sariosiyo tumanida Qizil kitobga kiritilgan Tyan-Shan qo‘ng‘ir ayig‘i va 3 bosh yovvoyi cho‘chqani noqonuniy ovlagan brakonerlar ushlandi.
  • Ulardan bir bosh ayiq va 3 bosh cho‘chqa tanasi bo‘laklangan holda, shuningdek, 5 dona ov miltig‘i, ko‘plab o‘q-dorilar va boshqa ov anjomlari musodara qilindi.
  • Ushbu noqonuniy ov natijasida tabiatga 679 million 800 ming so‘m miqdorida zarar yetkazilgan.
  • Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Samarqand va Surxondaryo viloyatlari Ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmalari davlat inspektorlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor reyd tadbirida hayvonot dunyosiga ulkan zarar yetkazgan brakonerlar guruhi fosh etildi.

Yo‘lda shubha ostiga olinib to‘xtatilgan «Niva Legend» (Niva Legend) rusumli avtomashina yukxonasi ko‘zdan kechirilganda, unda qopga joylangan noyob va yo‘qolib borayotgan yirtqich hayvon tana bo‘laklari aniqlandi.

Mashinadan topilgan qurol-aslahalar va 8 ta qop

Tekshiruv chog‘ida avtomobildan haqiqiy jangovar arsenal va noqonuniy ov natijalari topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi:

  • Hayvonlarning tana bo‘laklari: Yukxonadagi 8 ta alohida qopda bir bosh ayiq hamda 3 bosh yovvoyi cho‘chqaning bo‘laklangan tanalari olib ketilayotgani ma’lum bo‘ldi;

  • Maxsus ov qurollari: Avtomashina salonidan 5 dona turli rusumdagi ov miltig‘i, ko‘plab o‘q-dorilar, tungi va kunduzgi durbinlar, ovoz pasaytirgichlar (glushitel), pichoqlar, chiroqlar va boltalar musodara qilindi.

679 million so‘mdan ortiq moddiy zarar

Surishtiruvlar davomida noqonuniy ov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani tog‘li hududlarida sodir etilgani fosh bo‘ldi:

  • Qizil kitobdagi yo‘qotish: O‘ldirilgan yirtqich O‘zbekiston Qizil kitobi hamda Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi ro‘yxatiga kiritilgan, qattiq qo‘riqlanadigan kamyob Tyan-Shan qo‘ng‘ir ayig‘i ekani tasdiqlandi;

  • Tabiatga yetkazilgan zarar: Bir bosh Tyan-Shan ayig‘i va 3 bosh to‘ng‘izning noqonuniy qirib tashlanishi natijasida hayvonot dunyosiga jami 679 million 800 ming so‘m miqdorida jiddiy moddiy zarar yetkazilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan qat’iy choralar ko‘rilmoqda:

  • Barcha ov qurollari, o‘q-dorilar, tegishli ruxsatnomalar hamda ovchilik guvohnomalari Samarqand viloyati IIBga vaqtincha saqlash uchun topshirildi, brakonerlarning «Niva Legend» mashinasi esa jarima maydoniga tortildi;

  • Huquqbuzarlarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 202-moddasi 3-qismi (Hayvonot yoki o‘simlik dunyosidan foydalanish tartibini juda ko‘p miqdorda zarar yetkazgan holda buzish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.

BrakonerlikTyan-Shan qo‘ng‘ir ayig‘iSariosiyo tumaniEkologiya vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)23 sentabr 20:47Chotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiChotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdi20 avgust 10:31Sirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaSirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortida12 sentabr 09:54Qizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiQizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildi30 iyul 02:53Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!29 iyul 12:19Qizil kitobdagi qush ovlanishi jamoatchilikni xavotirga soldiQizil kitobdagi qush ovlanishi jamoatchilikni xavotirga soldi13 may 10:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?