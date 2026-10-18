Sariosiyoda Qizil kitobga kirgan qo‘ng‘ir ayiqni ovlagan brakonerlar ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sariosiyo tumanida Qizil kitobga kiritilgan Tyan-Shan qo‘ng‘ir ayig‘i va 3 bosh yovvoyi cho‘chqani noqonuniy ovlagan brakonerlar ushlandi.
- Ulardan bir bosh ayiq va 3 bosh cho‘chqa tanasi bo‘laklangan holda, shuningdek, 5 dona ov miltig‘i, ko‘plab o‘q-dorilar va boshqa ov anjomlari musodara qilindi.
- Ushbu noqonuniy ov natijasida tabiatga 679 million 800 ming so‘m miqdorida zarar yetkazilgan.
- Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Samarqand va Surxondaryo viloyatlari Ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmalari davlat inspektorlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor reyd tadbirida hayvonot dunyosiga ulkan zarar yetkazgan brakonerlar guruhi fosh etildi.
Yo‘lda shubha ostiga olinib to‘xtatilgan «Niva Legend» (Niva Legend) rusumli avtomashina yukxonasi ko‘zdan kechirilganda, unda qopga joylangan noyob va yo‘qolib borayotgan yirtqich hayvon tana bo‘laklari aniqlandi.
Mashinadan topilgan qurol-aslahalar va 8 ta qop
Tekshiruv chog‘ida avtomobildan haqiqiy jangovar arsenal va noqonuniy ov natijalari topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi:
Hayvonlarning tana bo‘laklari: Yukxonadagi 8 ta alohida qopda bir bosh ayiq hamda 3 bosh yovvoyi cho‘chqaning bo‘laklangan tanalari olib ketilayotgani ma’lum bo‘ldi;
Maxsus ov qurollari: Avtomashina salonidan 5 dona turli rusumdagi ov miltig‘i, ko‘plab o‘q-dorilar, tungi va kunduzgi durbinlar, ovoz pasaytirgichlar (glushitel), pichoqlar, chiroqlar va boltalar musodara qilindi.
679 million so‘mdan ortiq moddiy zarar
Surishtiruvlar davomida noqonuniy ov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani tog‘li hududlarida sodir etilgani fosh bo‘ldi:
Qizil kitobdagi yo‘qotish: O‘ldirilgan yirtqich O‘zbekiston Qizil kitobi hamda Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi ro‘yxatiga kiritilgan, qattiq qo‘riqlanadigan kamyob Tyan-Shan qo‘ng‘ir ayig‘i ekani tasdiqlandi;
Tabiatga yetkazilgan zarar: Bir bosh Tyan-Shan ayig‘i va 3 bosh to‘ng‘izning noqonuniy qirib tashlanishi natijasida hayvonot dunyosiga jami 679 million 800 ming so‘m miqdorida jiddiy moddiy zarar yetkazilgan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan qat’iy choralar ko‘rilmoqda:
Barcha ov qurollari, o‘q-dorilar, tegishli ruxsatnomalar hamda ovchilik guvohnomalari Samarqand viloyati IIBga vaqtincha saqlash uchun topshirildi, brakonerlarning «Niva Legend» mashinasi esa jarima maydoniga tortildi;
Huquqbuzarlarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 202-moddasi 3-qismi (Hayvonot yoki o‘simlik dunyosidan foydalanish tartibini juda ko‘p miqdorda zarar yetkazgan holda buzish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Izohlar 0
…