Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi

·40·Jamiyat
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi

Surxondaryo viloyatida yarim yildan ortiq vaqtdan beri bedarak yo‘qolgan ikki yoshli Zubayr Salimovni qidirish ishlari davom etmoqda. Uni topishga yordam beradigan fuqarolarga 20 million so‘m mukofot puli berilishi ma’lum qilindi. Bu haqda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi.

Qayd etilishicha, Zubayr Sardorovich Salimov 2024 yil 25 iyunda tug‘ilgan. U Termiz shahridagi «Yulduz» mahallasida ota-onasi bilan yashagan.

Bola 2026 yil 26 aprel kuni ota-onasi bilan Sariosiyo tumanidagi «Sangardak» mahallasi hududida joylashgan dam olish maskaniga borgan. Shu yerda, daryo bo‘yida onasi avtomashinadan buyum olib kelish uchun ketgan vaqtda u bedarak yo‘qolgan.

Shundan buyon bolaning qayerdaligi noma’lum. Uni qidirish bo‘yicha olib borilgan chora-tadbirlarga qaramay, hozirgacha natijaga erishilmagan.

Ichki ishlar boshqarmasi bolaning qayerdaligi haqida biror ma’lumotga ega bo‘lgan fuqarolardan zudlik bilan xabar berishni so‘ramoqda. Ishonchli ma’lumot taqdim etib, uni topishga ko‘maklashganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi. Ma’lumot bergan shaxslarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlangan.

Zubayr haqida biror ma’lumotga ega bo‘lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin:

  • 102;

  • 97 698-51-51;

  • 91 583-48-48;

  • 94 514-11-15.

SurxondaryoZubayr SalimovIchki ishlar boshqarmasiSariosiyo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda o‘rmon yerlaridan noqonuniy foydalanish aniqlandiSurxondaryoda o‘rmon yerlaridan noqonuniy foydalanish aniqlandi4 avgust 09:57IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindiIIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi11 oktabr 14:28Surxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdiSurxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdi22 iyun 14:04Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildiJizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildi5 oktabr 07:03Namangandagi tezkor tadbirlarda 6 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandiNamangandagi tezkor tadbirlarda 6 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandi26 sentabr 17:38Gulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindiGulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindi16 sentabr 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi