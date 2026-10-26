Qarzdorlikni undirish choralari ko‘rildi: noturar joy binosi xatlandi

·39·Jamiyat
Qarzdorlikni undirish choralari ko‘rildi: noturar joy binosi xatlandi

Majburiy ijro byurosining Zomin tuman bo‘limi ish yurituvidagi ijro hujjatiga asosan, qarzdor «A.G.» xususiy korxonasining «Hududgaz ta’minot» foydasiga bo‘lgan qarzdorligini undirish yuzasidan tegishli ijro harakatlari olib borildi.

Majburiy ijro harakatlari davomida qarzdorga tegishli bo‘lgan noturar joy binosi xatlandi. Ushbu chora qarzdorlikni qoplash va ijro hujjati talablarining bajarilishini ta’minlash maqsadida amalga oshirildi.

Ta’kidlash joizki, qarzdorliklarni qonuniy tartibda undirish, xo‘jalik yurituvchi subyektlarning majburiyatlarini bajarishini ta’minlash hamda sud hujjatlari ijrosini o‘z vaqtida ta’minlash borasida Byuroning Zomin tuman bo‘limi tomonidan belgilangan tartibda ishlar davom ettirilmoqda.

Majburiy ijro byurosiZomin tumaniHududgaz ta’minotijro hujjati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

500 million so‘mlik soliq qarzi evaziga korxona mol-mulklari xatlovga olindi500 million so‘mlik soliq qarzi evaziga korxona mol-mulklari xatlovga olindi17 oktabr 11:18Fuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandiFuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandi24 oktabr 10:42Fuqaroning bank oldidagi qarzdorligi to‘liq bartaraf etildiFuqaroning bank oldidagi qarzdorligi to‘liq bartaraf etildi20 oktabr 17:471 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?30 avgust 06:56Ma’naviy zararni undirish bilan bog‘liq ijro ishlari davom etmoqdaMa’naviy zararni undirish bilan bog‘liq ijro ishlari davom etmoqda7 oktabr 11:57Kredit qarzi sabab savdo va xizmat ko‘rsatish binosi xatlandiKredit qarzi sabab savdo va xizmat ko‘rsatish binosi xatlandi23 oktabr 08:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi