Ishonchini oqlamagan o‘g‘ildan otaga qarzdorlik undirildi

·0·Jamiyat
Ishonchini oqlamagan o‘g‘ildan otaga qarzdorlik undirildi

Ota va farzand o‘rtasidagi munosabatlar mehr-oqibat, ishonch va o‘zaro hurmatga asoslanadi. Biroq, ba’zan moliyaviy majburiyatlar o‘z vaqtida bajarilmasligi oqibatida eng yaqin insonlar o‘rtasida ham muammolar yuzaga keladi.

Toshkent viloyati Zangiota tumanida ham shunday holat kuzatildi. Fuqaro farzandiga ishonib, unga qarz mablag‘i bergan. Biroq, qarz shartnomasida belgilangan muddat o‘tganiga qaramay, mablag‘ o‘z vaqtida qaytarilmagan.

Natijada ota o‘z mablag‘larini qaytarib olish maqsadida notariusga murojaat qilishga, so‘ngra esa qarzdorlikni undirish uchun notariusning ijro xatini Majburiy ijro byurosi organlariga taqdim etishga majbur bo‘lgan.

Mazkur ijro hujjati asosida qarzdorlikni undirish bo‘yicha ijro harakatlari olib borildi. Davlat ijrochisining sa’y-harakatlari natijasida otaga farzandidan shartnoma bo‘yicha o‘z vaqtida qaytarilmagan 66 million so‘m qarz mablag‘i to‘liq undirib berildi.

Ushbu holat bir haqiqatni yana bir bor eslatadi: yaqinlar o‘rtasidagi ishonchni asrash, berilgan va’daga va moliyaviy majburiyatlarga sodiq qolish muhim. Qarzni o‘z vaqtida qaytarish nafaqat qonuniy majburiyat, balki insonning mas’uliyati va omonatga bo‘lgan munosabatini ham namoyon etadi.

Majburiy ijro byurosi organlarining asosiy vazifasi — sud hujjatlari va boshqa vakolatli organlar hujjatlarining ijrosini ta’minlash, qonuniy manfaatlarni himoya qilish hamda undiruvchilarning buzilgan huquqlarini tiklashdan iborat.

Majburiy ijro byurosiZangiota tumaniqarz undirishijro hujjati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryoda tadbirkor foydasiga 1,3 mlrd. so‘m qarzdorlik undirildiSirdaryoda tadbirkor foydasiga 1,3 mlrd. so‘m qarzdorlik undirildi17 oktabr 20:32Qarzdorlikni undirish choralari ko‘rildi: noturar joy binosi xatlandiQarzdorlikni undirish choralari ko‘rildi: noturar joy binosi xatlandi26 oktabr 10:37Fuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandiFuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandi24 oktabr 10:42Fuqaroning bank oldidagi qarzdorligi to‘liq bartaraf etildiFuqaroning bank oldidagi qarzdorligi to‘liq bartaraf etildi20 oktabr 17:47MIB Samarqandda «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ foydasiga 89,4 mlrd so‘m undirdiMIB Samarqandda «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ foydasiga 89,4 mlrd so‘m undirdiBugun 19:37Mirobodda alimentchi otaga nisbatan chora ko‘rilib, qarzdorlik undirildiMirobodda alimentchi otaga nisbatan chora ko‘rilib, qarzdorlik undirildi30 sentabr 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi