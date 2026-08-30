1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?

·20·Jamiyat
1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?

Ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatida joylashgan xonadon egalari uchun muhim xabar tarqalmoqda. Unda 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab birinchi qavatdagi xonadonlarni noturar joyga o‘tkazish taqiqlanishi aytilgan.

Agar bu ma’lumot tasdiqlansa, bunday xonadonni do‘kon, ofis yoki boshqa tijoriy maqsadlarda foydalanish uchun noturar toifaga o‘tkazish imkoniyati cheklanadi.

Biroq mazkur taqiqni joriy etuvchi 2026 yil 1 sentyabrdan kuchga kiradigan rasmiy normativ hujjatni ochiq rasmiy manbalardan tasdiqlash imkoni bo‘lmadi. Shuning uchun xabarni hozircha qat’iy qonun sifatida emas, tekshirishni talab qiladigan ma’lumot sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘ladi.

Amaldagi tartib qanday?

Amaldagi qoidalarga ko‘ra, ko‘p qavatli uydagi turar joyni noturar joyga o‘tkazish muayyan shartlar asosida amalga oshiriladi.

Xususan, rasmiy ma’lumotlarda noturar joyga o‘tkaziladigan xonadon uyning quyi qavatida joylashgan bo‘lishi kerakligi ko‘rsatilgan.

Toshkent shahar hokimligi ma’lumotida ham xonadonni noturar joyga o‘tkazish tijoriy faoliyat yoki boshqa qonuniy maqsadlar uchun amalga oshirilishi mumkinligi qayd etilgan.

Noturar joyga o‘tkazish uchun nima talab qilinadi?

Amaldagi tartibda bir qator talablar mavjud. Jumladan:

  • xonadon quyi qavatda joylashgan bo‘lishi;

  • alohida kirish eshigini tashkil qilish imkoniyati bo‘lishi;

  • bino avariya holatida bo‘lmasligi;

  • qayta jihozlash boshqa shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini buzmasligi.

Ushbu talablar rasmiy huquqiy ma’lumotlarda keltirilgan.

Do‘kon qilish uchun xonadonni o‘zgartirish mumkinmi?

Hozirgi tartibda belgilangan talablarga javob beradigan birinchi qavatdagi xonadonni qonunchilikda belgilangan tartibda noturar joyga o‘tkazish imkoniyati mavjud. Noturar joylardan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanishga ham qonun doirasida ruxsat beriladi.

Shuning uchun «1 sentyabrdan barcha birinchi qavat xonadonlarini noturar joyga o‘tkazish butunlay taqiqlanadi», degan xulosani rasmiy hujjat bilan tasdiqlamasdan tarqatishga shoshilmaslik kerak.

Xonadon egalari nimani bilishi kerak?

Eng muhim jihat — birinchi qavatdagi xonadonning o‘zi avtomatik ravishda do‘kon yoki ofisga aylanmaydi. Buning uchun belgilangan tartibda ruxsat va tegishli talablarga rioya qilish zarur.

Hozircha esa 1 sentyabrdan yangi taqiq kuchga kirishi haqidagi xabarni rasmiy manba tasdiqlagani aniq emas.

Shu sababli xabarni «yangi qonun qabul qilindi» deb tarqatmaslik kerak va qachonki rasmiy hujjat e’lon qilinganidan keyin uning aniq talablari va istisnolarini yoritish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarMaktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarBugun, 07:14Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Bugun, 07:07Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiToshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiBugun, 02:54Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Kecha, 15:03Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Kecha, 14:1715 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadi15 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadiKecha, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi