1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?
Ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatida joylashgan xonadon egalari uchun muhim xabar tarqalmoqda. Unda 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab birinchi qavatdagi xonadonlarni noturar joyga o‘tkazish taqiqlanishi aytilgan.
Agar bu ma’lumot tasdiqlansa, bunday xonadonni do‘kon, ofis yoki boshqa tijoriy maqsadlarda foydalanish uchun noturar toifaga o‘tkazish imkoniyati cheklanadi.
Biroq mazkur taqiqni joriy etuvchi 2026 yil 1 sentyabrdan kuchga kiradigan rasmiy normativ hujjatni ochiq rasmiy manbalardan tasdiqlash imkoni bo‘lmadi. Shuning uchun xabarni hozircha qat’iy qonun sifatida emas, tekshirishni talab qiladigan ma’lumot sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘ladi.
Amaldagi tartib qanday?
Amaldagi qoidalarga ko‘ra, ko‘p qavatli uydagi turar joyni noturar joyga o‘tkazish muayyan shartlar asosida amalga oshiriladi.
Xususan, rasmiy ma’lumotlarda noturar joyga o‘tkaziladigan xonadon uyning quyi qavatida joylashgan bo‘lishi kerakligi ko‘rsatilgan.
Toshkent shahar hokimligi ma’lumotida ham xonadonni noturar joyga o‘tkazish tijoriy faoliyat yoki boshqa qonuniy maqsadlar uchun amalga oshirilishi mumkinligi qayd etilgan.
Noturar joyga o‘tkazish uchun nima talab qilinadi?
Amaldagi tartibda bir qator talablar mavjud. Jumladan:
xonadon quyi qavatda joylashgan bo‘lishi;
alohida kirish eshigini tashkil qilish imkoniyati bo‘lishi;
bino avariya holatida bo‘lmasligi;
qayta jihozlash boshqa shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini buzmasligi.
Ushbu talablar rasmiy huquqiy ma’lumotlarda keltirilgan.
Do‘kon qilish uchun xonadonni o‘zgartirish mumkinmi?
Hozirgi tartibda belgilangan talablarga javob beradigan birinchi qavatdagi xonadonni qonunchilikda belgilangan tartibda noturar joyga o‘tkazish imkoniyati mavjud. Noturar joylardan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanishga ham qonun doirasida ruxsat beriladi.
Shuning uchun «1 sentyabrdan barcha birinchi qavat xonadonlarini noturar joyga o‘tkazish butunlay taqiqlanadi», degan xulosani rasmiy hujjat bilan tasdiqlamasdan tarqatishga shoshilmaslik kerak.
Xonadon egalari nimani bilishi kerak?
Eng muhim jihat — birinchi qavatdagi xonadonning o‘zi avtomatik ravishda do‘kon yoki ofisga aylanmaydi. Buning uchun belgilangan tartibda ruxsat va tegishli talablarga rioya qilish zarur.
Hozircha esa 1 sentyabrdan yangi taqiq kuchga kirishi haqidagi xabarni rasmiy manba tasdiqlagani aniq emas.
Shu sababli xabarni «yangi qonun qabul qilindi» deb tarqatmaslik kerak va qachonki rasmiy hujjat e’lon qilinganidan keyin uning aniq talablari va istisnolarini yoritish maqsadga muvofiq bo‘ladi.
…