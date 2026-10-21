Navai ozodlikka chiqdi: Qozog‘iston reperni 5 yilga taqiqladi

·30·Madaniyat
Navai ozodlikka chiqdi: Qozog‘iston reperni 5 yilga taqiqladi

Qozog‘istonda giyohvand moddalar kontrabandasida gumonlanib qo‘lga olingan rossiyalik reper Navai Bakirovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi tugatildi. Biroq uning ozodlikka chiqarilgani to‘liq oqlanganini anglatmaydi.

Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, ishni tugatishda huquqbuzarlik birinchi marta sodir etilgani va reperning qilmishiga pushaymonligi inobatga olingan.

Xabarlarga qaraganda, Navai Qozog‘istondan chiqarib yuborilib, Rossiyaga qaytgan. Shuningdek, unga Qozog‘istonga besh yil davomida kirish taqiqlangani aytilmoqda.

Reperning advokati Sergey Jorin tushuntirishicha, Qozog‘istonda jinoyat ishining tugatilishi Rossiyada unga nisbatan avtomatik ravishda yangi jinoyat ishi ochilishiga sabab bo‘lmaydi. Buning uchun alohida huquqiy asoslar va tegishli dalillar talab etiladi.

Navai BakirovQozog‘istonda kontrabandaNarkotrafikQozog‘iston-Rossiya huquqiy munosabatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdiDevor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi23 sentabr 10:52Mashhur reper Navai giyohvand modda bilan ushlanib, ikki oyga qamaldiMashhur reper Navai giyohvand modda bilan ushlanib, ikki oyga qamaldi16 oktabr 13:35Ahror Qo‘shmatovdan quvonarli xabar — u tik turib, yurishga harakat qilmoqda (video)Ahror Qo‘shmatovdan quvonarli xabar — u tik turib, yurishga harakat qilmoqda (video)Bugun 14:47Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova Umra ziyoratida (video)Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova Umra ziyoratida (video)Bugun 14:21Javohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildiJavohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildiBugun 14:20Maftuna Xolmurodovaning Shakira bilan tushgan surati muxlislar e’tiborida (foto, video)Maftuna Xolmurodovaning Shakira bilan tushgan surati muxlislar e’tiborida (foto, video)Bugun 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi