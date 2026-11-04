Husnora Shodiyeva 33 yoshda: tug‘ilgan kunidagi tort uni hayratga soldi

·45·Madaniyat
Husnora Shodiyeva 33 yoshda: tug‘ilgan kunidagi tort uni hayratga soldi

Teleboshlovchi, bloger va xonanda Husnora Shodiyeva kecha, 3 noyabr kuni 33 yoshni qarshi oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning tavallud ayyomini nishonlayotgani aks etgan quvnoq va ta’sirli videolar tarqaldi.

Tarmoqlarda e’lon qilingan kadrlarda Husnoraning tug‘ilgan kuni keng davrada, ko‘tarinki kayfiyatda nishonlanganini ko‘rish mumkin. Bayramda san’at sohasi vakillari ham ishtirok etib, xonandani tavallud ayyomi bilan tabriklashdi va uning quvonchiga sherik bo‘lishdi.

Tug‘ilgan kun bazmining eng esda qolarli lahzalaridan biri esa Husnora uchun tayyorlangan maxsus tort bo‘ldi. U barchaning e’tiborini tortdi. Husnora ham tortni ko‘rib, hayrati va hayajonini yashira olmadi, hatto ko‘zlariga yosh keldi. Uning bu ta’sirli holati videolarda aks etib, kuzatuvchilarning ham e’tiborini qozondi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda muxlislar Husnorani 33 yoshga to‘lgani bilan tabriklab, unga mustahkam sog‘liq, baxt va ijodiy muvaffaqiyatlar tilamoqda.

Ma’lumot uchun, Husnora Shodiyeva 1993 yil 3 noyabr kuni musiqachi va to‘y tashkilotchisi Ra’no Ortiqova oilasida tug‘ilgan. U oiladagi uch qizning eng kattasi. Husnoraning Madina va Zaynab ismli singillari bor.

Oq kiyimdagi to‘rt nafar kulib turgan ayol birga suratga tushmoqda.

Husnora 2 noyabr kuni YouTube kanalida muxlislariga yangi ijod mahsuli — “Sevgin” nomli taronasini taqdim etdi.

Husnora ShodiyevaSevginO‘zbek shou-biznesi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekov taronasiga kuyovning keliniga bo‘lgan romantik harakati barchani hayratga soldi (video)Ozodbek Nazarbekov taronasiga kuyovning keliniga bo‘lgan romantik harakati barchani hayratga soldi (video)8 avgust 11:47Aktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradiAktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradi28 sentabr 16:11Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldiAsal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi22 iyul 18:13Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)12 avgust 14:55Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiRa’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi13 avgust 14:20Aktrisa Ra’no Shodiyeva ijodida qanday yangiliklar bor?Aktrisa Ra’no Shodiyeva ijodida qanday yangiliklar bor?28 may 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!