«Ko‘z yoshlarim tugaguncha yig‘ladim» — Lola Yo‘ldoshevaning mahzun videosi muxlislarini xavotirga soldi (video)

·108·Madaniyat
«Ko‘z yoshlarim tugaguncha yig‘ladim» — Lola Yo‘ldoshevaning mahzun videosi muxlislarini xavotirga soldi (video)

Xonanda Lola Yo‘ldosheva so‘nggi vaqtlarda Instagram sahifasida e’lon qilayotgan mahzun va ko‘z yoshlariga to‘la videolari bilan muxlislar e’tiborini tortmoqda. San’atkorning ruhiy holati aks etgan ushbu videolar kuzatuvchilar orasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda.

Xonanda videolardan birida uyiga domla kelgani haqida so‘zlab berdi. Uning aytishicha, singlisi ahvolini ko‘rib, domlani chaqirgan. U duo o‘qib, Lola bilan uzoq suhbatlashgan.

«Unga bor dardimni to‘kib soldim. Ko‘z yoshlarim tugaguncha yig‘ladim. U menga iztiroblarimning sababi bir erkakni Xudo darajasiga ko‘tarib olganimda ekanini aytdi. Bu gunoh ekan. Yaratganni topishim kerakligini, faqat Uning o‘zigina ichimdagi bo‘shliqni to‘ldira olishini tushuntirdi», — deya so‘zlab berdi xonanda suhbat mazmunini.

Lola Yo‘ldoshevaning so‘nggi videolarida ko‘z yoshlariga erk berayotgani va mahzun kayfiyatda ko‘rinishi muxlislarini xavotirga solmoqda. Kuzatuvchilar izohlarda san’atkorning holatiga qiziqish bildirib, unga nima bo‘lganini so‘rashmoqda.

Hozircha xonanda boshidan nimalar o‘tayotgani va tushkun kayfiyatiga nima sabab bo‘lganini batafsil ochiqlamagan. Shu bois uning holati haqida aniq xulosa chiqarish qiyin.

Lola Yo‘ldoshevaInstagramkoz yoshlarimanzil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)1 oktabr 05:19Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaMashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshda4 sentabr 21:05Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)19 sentabr 21:48Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”13 sentabr 01:25Mirjalol Nematovning “Lola” taronasi qisqa vaqtda 1,2 million marta tomosha qilindi (video)Mirjalol Nematovning “Lola” taronasi qisqa vaqtda 1,2 million marta tomosha qilindi (video)12 oktabr 15:04Lola tarmoqlarda yana ko‘rinish berdi: Lolani sog'inganlar uchun maxsusLola tarmoqlarda yana ko‘rinish berdi: Lolani sog'inganlar uchun maxsus2 iyun 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi