Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshda

·22·Madaniyat
Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshda

Bugun, 4 sentyabr kuni o‘zbek estradasining taniqli vakillaridan biri Lola Yo‘ldosheva 41 yoshni qarshi oldi.

1985 yil 4 sentyabrda Toshkent shahrida tug‘ilgan san’atkor yoshligidan musiqaga mehr qo‘yib, ijodiy faoliyatini Mayya taxallusi ostida boshlagan. 2004 yilda «Muhabbatim» qo‘shig‘i bilan keng jamoatchilikka tanilib, estrada sahnasida o‘z uslubini shakllantirdi.

Keyingi yillarda xonandaning «Senga», «Kel», «Sog‘indim» kabi qo‘shiqlari muxlislar orasida mashhur bo‘ldi. Lola Yo‘ldosheva musiqadan tashqari kino sohasida ham o‘zini sinab ko‘rgan. U «Sevinch», «Farhod va Shirin» hamda «Kelgindi kuyov» filmlarida turli obrazlarni gavdalantirgan.

Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshda

San’atkorning ijodiy yo‘lini tanlashida otasi Ravshan Yo‘ldoshevning ham hissasi katta. U «Tarona Records» leyblining asoschisi sifatida o‘zbek shou-biznesi rivojiga salmoqli hissa qo‘shgan.

Ayni kunda Lola Yo‘ldoshevaning tavallud kuni munosabati bilan muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda xonandaga ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiToshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiBugun, 20:25"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiBugun, 11:15Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiQozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiBugun, 08:01Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Kecha, 15:31Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Kecha, 14:22Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Kecha, 14:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar