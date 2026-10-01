Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)

·27·Madaniyat
Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)

Aktrisa Asal Axralxo‘jayeva Instagram sahifasida turli obrazlarni gavdalantirishi bilan kuzatuvchilar e’tiborini tortib kelmoqda. Bu safar u ko‘pchilikka tanish bo‘lgan “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini jonlantirdi.

Asal Axralxo‘jayeva Zaynabga o‘xshash makiyaj qilib, qahramonning kiyinish uslubini ham takrorladi. Shuningdek, soch turmagini ham film qahramoninikiga moslashtirdi. Aktrisa filmda Zaynab ishtirok etgan ayrim sahnalarni ham ijro etib, obrazni o‘ziga xos tarzda namoyish qildi.

Ma’lumot uchun, 2005 yilda Rustam Sag‘diyev tomonidan suratga olingan “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini xonanda Lola Yo‘ldosheva ijro etgan. Mazkur rol Lola Yo‘ldoshevaning aktrisa sifatidagi faoliyatida ham muhim o‘rin tutib, uning keng ommaga yanada tanilishiga xizmat qilgan.

Asal Axralxo‘jayevaning yangi obrazi kuzatuvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Izohlarda ko‘pchilik aktrisaning tashqi ko‘rinishi va ijrosi Zaynab obraziga juda o‘xshaganini ta’kidlab, unga iliq fikrlar qoldirmoqda.

Asal Axralxo‘jayevaKelgindi kuyovZaynabLola Yo‘ldosheva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiDilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladi21 sentabr 15:43Aziza Axralxo‘jayeva yangi yoshini qanday kutib oldi?Aziza Axralxo‘jayeva yangi yoshini qanday kutib oldi?20 avgust 13:33Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdiAktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdi11 iyun 16:31Shahzoda Muhammedova “Iblis Prada kiyadi” filmidagi Miranda Pristli obrazida (video)Shahzoda Muhammedova “Iblis Prada kiyadi” filmidagi Miranda Pristli obrazida (video)21 avgust 22:16Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldiAsal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi22 iyul 18:13«Godzilla» filmi yulduzi Keyli Xottl YTHda halok bo‘ldi«Godzilla» filmi yulduzi Keyli Xottl YTHda halok bo‘ldi22 iyul 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi