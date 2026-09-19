Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)

·0·Madaniyat
Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)

Xonanda Azoda og‘ir sinovdan o‘tganini ma’lum qildi. San’atkor ijtimoiy tarmoqlardagi videosi orqali muxlislariga murojaat qilib, saraton kasalligi bilan bog‘liq davolanishdan so‘ng o‘zida umid paydo bo‘lganini bildirdi.

"70 kun oldin hayotimdagi eng og‘ir sinovlardan biriga duch keldim"

Azoda o‘z xabarida 70 kun avval hayotida og‘ir davr boshlanganini yozdi. Uning ta’kidlashicha, operatsiya, qo‘rquv va turli xavotirlar bilan kechgan bu davrda eng katta tayanchi oilasi va yaqinlari bo‘lgan.

"Onam, oilam, turmush o‘rtog‘im yonimda bo‘ldi. Sizlarning duoyingiz, shifokorlarning yordami va o‘zimdagi ozgina bo‘lsa ham kuch bilan bu yo‘ldan o‘tdim", — deb yozdi xonanda. Xonanda davolanish yakunlari haqidagi xabarni eshitganidagi hislarini ham samimiy ifodalagan. U bu lahzani shukr va ko‘z yoshlari bilan qarshi olganini aytdi.

Azoda ushbu sinov unga hayot va sog‘liqning qadrini, shuningdek, yaqinlar duosi qanchalik muhim ekanini anglatganini ta’kidladi.

"Bugun qalbimda yana umid"

Azoda uni qo‘llab-quvvatlagan, duo qilgan va holidan xabar olgan barcha insonlarga minnatdorlik bildirdi.

U bu xabarni shunchaki xushxabar sifatida emas, balki yana umid bilan yashash va har bir kunni qadrlashni o‘rganayotgani bilan bo‘lishayotganini yozdi.

"70 kunlik sinov… Va bugun qalbimda yana umid. Alhamdulillah, har bir holimga."

Xonanda Azodasaroton kasalligi70 kunlik sinovsotsial media
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy kinosining eng mashhur aktrisasi Fan Binbinning birdan yo‘qolib qolishi ortida qanday haqiqat bor?Xitoy kinosining eng mashhur aktrisasi Fan Binbinning birdan yo‘qolib qolishi ortida qanday haqiqat bor?Bugun, 21:27Dipika Padukone va Ranvir Singhdan kutilmagan yangilik: ularning oilasida yana bir qizaloq dunyoga keldi!Dipika Padukone va Ranvir Singhdan kutilmagan yangilik: ularning oilasida yana bir qizaloq dunyoga keldi!Bugun, 21:06Ritik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladiRitik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladiBugun, 13:15Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)Bugun, 12:39“Xudoning ko‘zi” deb ataluvchi g‘or Zebo Raximovani ham hayratga soldi (video)“Xudoning ko‘zi” deb ataluvchi g‘or Zebo Raximovani ham hayratga soldi (video)Bugun, 10:12Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Bugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh