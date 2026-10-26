Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)

·62·Madaniyat
Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)

Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uzoq kutilgan amaliyotdan so‘ng ko‘chaga chiqdi. Uning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ko‘z yoshlari aks etgan videosi ko‘plab kuzatuvchilar e’tiborini tortdi va muxlislarini havotirga soldi.

Biroq teleboshlovchi ko‘z yoshlari qayg‘udan emas, aksincha, quvonchdan ekanini ma’lum qildi. U, shuningdek, sog‘lig‘i tiklanishi jarayonida moddiy yordam ko‘rsatgan va xayriya qilgan barcha insonlarga minnatdorlik bildirdi.

“Erkak kishi yig‘lamaydi, deyishadi. Erkak ham yig‘laydi, faqat ko‘rsatmasdan. Mening ko‘z yoshlarim esa xursandchilikdan”, — deya izoh berdi Ahror Qo‘shmatov.

Teleboshlovchining ushbu samimiy e’tirofi muxlislariga taskin berdi. Uning ko‘chaga chiqqani esa tiklanish jarayonidagi quvonchli yangiliklardan biri bo‘ldi. Kuzatuvchilar Ahrorga tezroq sog‘ayib ketishini tilab, izohlarda iliq fikrlarini qoldirmoqda.

Ahror Qo‘shmatovteleboshlovchixayriya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Allohning mo‘jizasini ko‘rdim”: Ahror Qo‘shmatovning sog‘lig‘i haqidagi xabarlar tarqaldi (video)“Allohning mo‘jizasini ko‘rdim”: Ahror Qo‘shmatovning sog‘lig‘i haqidagi xabarlar tarqaldi (video)17 oktabr 13:58Ahror Qo‘shmatovga qanday tashxis qo‘yildi va u qanday operatsiyani boshdan kechirdi?Ahror Qo‘shmatovga qanday tashxis qo‘yildi va u qanday operatsiyani boshdan kechirdi?11 oktabr 13:19Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)10 oktabr 13:14Ahror Qo‘shmatovdan quvonarli xabar — u tik turib, yurishga harakat qilmoqda (video)Ahror Qo‘shmatovdan quvonarli xabar — u tik turib, yurishga harakat qilmoqda (video)21 oktabr 14:47Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqdaTeleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqda9 oktabr 13:4219 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda29 sentabr 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir